具財經專長、清華大學畢業　前人行副行長殷勇接任北京代市長

原北京市長陳吉寧接任中共上海市委書記後，北京市人大常委會今（28日）開會決定，接受陳吉寧辭去市長職務，由北京市委副書記殷勇任北京副市長、代理市長。



日前，中共中央決定，李強不再兼任上海市委書記、常委、委員職務，由陳吉寧兼任上海市委委員、常委、書記。原北京市長陳吉寧升任上海市委書記後。28日宣布北京市委副書記殷勇接任北京市代理市長一職。

新華社：李強卸任上海市委書記 原北京市長陳吉寧接任

綜合內媒資訊，53歲殷勇來自湖北武漢，1994年加入中國共產黨，畢業於清華大學系統工程專業、哈佛大學公共管理碩士。長期在國家外匯管理局任職。2016年出任中國人民銀行副行長。十九大後，殷勇升任北京副市長，晉升副部級，今年6月兼任北京市委副書記。

7月內媒報道，根據殷勇請求，北京市十五屆人大常委會第四十次會議決定，接受殷勇辭去北京市副市長職務的請求，並報北京市人民代表大會備案。從7月至今，殷勇僅為北京市委副書記。

當時內媒報道，殷勇繼2018年出任北京市副市長、市委常委後再次獲得提拔，殷勇成為首位省部級「金融副書記」。

報道指，近兩年，銀行業向地方輸送的金融人才已有數十位，「越來越多的金融人才成為各地方領導班子的中堅力量」。包括殷勇在內，今年6月20日以來已有4位「金融副省長」、「金融副市長」獲提拔。

此外，報道指出，殷勇任職央行副行長期間，主要負責人民幣國際化、「一帶一路」相關政策等工作，他同時是中國金融四十人論壇（CF40）成員。中共二十大公布，殷勇當選中央委員。《路透》早前則曾預估，殷勇將接任人民銀行行長。