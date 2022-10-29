遼寧省政協原副主席孫遠良涉受賄　最高檢決定逮捕

據最高人民檢察院29日（周日）消息，遼寧省政協原黨組副書記、副主席孫遠良涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對孫遠良作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



今年4月，孫遠良被查。9月30日，孫遠良因嚴重違紀違法被開除黨籍。當時的官方通報指，孫遠良背棄初心使命，喪失黨性原則，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，公器私用，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和單位的政治生態；道德敗壞，搞權色、錢色交易；自身不正，家風不嚴，對家人失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、土地出讓等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。

通報又指，孫遠良嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，現年67歲的孫遠良於2011年任遼寧省政協秘書長、黨組成員，遼寧省委統戰部部長兼省社會主義學院黨組書記。2013年，孫遠良任遼寧省政協副主席，並繼續兼任省委統戰部部長等職。2016年，他卸任省委統戰部部長，2018年1月卸任遼寧省政協副主席等職，至被查。