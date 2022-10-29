激光科學家任深圳技大講席教授　棄新加坡南洋理工永久職

10月27日，深圳技術大學對外公布消息稱，國際激光物理（又稱激光科學）領域科學家唐定遠放棄了亞洲頂級學府新加坡南洋理工大學的永久職位，加入深圳技術大學，受聘為深圳技術大學講席教授。



據校方介紹，1993年，唐定遠獲得德國漢諾威大學物理學博士學位，先後在德國標準局、澳洲昆士蘭大學、悉尼大學、新加坡南洋理工大學從事教學科研工作。在國外生活30多年，他一直有個心願，就是有機會把所在領域的科研成果帶回中國。

今年，接到深圳技術大學聚龍學院（創新創業學院）副院長陳志超教授的邀請，唐定遠毅然放棄了亞洲頂級學府新加坡南洋理工大學的永久職位，欣然加入深圳技術大學。

深圳技術大學。（官網）

公開資料顯示，唐定遠近30年來一直致力於激光物理與技術、非線性光學、超快光學、透明激光陶瓷等領域的研究，在國際著名學術期刊上發表論文500餘篇，被引30000餘次。曾擔任各種國際重要學術會議主席、合作主席及分會主席20餘次，並受邀在各種國際學術會議做特邀報告50餘次。

他同時擁有美國、新加坡、以色列、中國等國多項專利，並於2017至2021年度連續獲評物理學領域全球前1%高被引科學家，他領導的課題組實現了世界上首個全光纖及全固態石墨烯鎖模激光器。

深圳技術大學是本科公辦普通高等學校，2019年9月首年獨立招生，目標是建成一流的應用型技術大學。校方稱，唐定遠是激光及光子學領域等多個研究方向的開拓者及引領者，取得了諸多一流的學術研究成果，但其中他最引以為傲，還是他堅持了20多年的「透明陶瓷」研究。

《澎湃新聞》報道指，若「透明陶瓷」能實現產業落地，將可以廣泛應用於國防工業、特殊工業製備等，具有很大的發展潛力。唐定遠介紹，「目前國際上的最高功率大能量激光器便是用陶瓷激光材料做成的，這項技術只有日本一間公司做得好」。

透明陶瓷。（網上圖片）

唐定遠最早接觸陶瓷激光器，便是和日本人進行合作。「到現在，陶瓷材料做成的高功率激光器最核心的技術依然掌握在外國人手裡。」說到這裏，唐定遠的神色稍顯凝重。在新加坡的20年間，他不斷奔走於各大企業和科研機構，還嘗試與當地的世界500強企業進行合作，卻始終沒辦法突破。

「新加坡雖然是發達國家，但缺少完整的產業鏈，可應用的市場也相對較少，」這也是唐定遠選擇深圳作為落腳點的其中一個原因。他希望能利用深圳的產業優勢，尋找志同道合的合作夥伴，在政府的支援下打破技術壁壘，製造出國際頂尖的、屬於中國人自己的高功率大能量激光器，實現彎道超車。