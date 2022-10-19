深圳職專上演「活春宮」　大白天操場看台性交　旁人看呆

中國大陸的深圳職業技術學院活春宮！



雖然時不時就會傳出學生在校內偷嘗禁果的爆料消息，但大多數都會選在四下無人的區域、或是夜深人靜時分。

然而《51吃瓜網》所爆出的這起事件，發生時間竟然是在大白天又人聲嘈雜的學校操場（點擊放大瀏覽）：

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從側拍的畫面可以看到，偌大的操場上滿是運動的學生，卻有這麼一對情侶不畏眾人眼光，直接在看台座位上「嗨起來」，這也讓看台前紅布條上寫的「文明精神」形同虛設，荒唐的景象讓人看了又是好氣又是好笑。

畫面曝光後當即引起網友瘋傳，許多在校生也擠到前排吃瓜，笑稱「現在大一來了好多新鮮事」、「他們不尷尬我都尷尬」、「跨坐抖動的也太清楚了吧」，校方則尚未針對此事作出回應。

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