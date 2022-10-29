呼和浩特：新冠患者家中床具、雪櫃急凍食物　按醫療廢物處理

周六（29日），內蒙古呼和浩特疫情防控發布會上透露，市有關部門對患者住宅內開展空氣和物品消毒同時，對病人居住臥室內的床品及雪櫃內不宜消毒的急凍食物和冷藏的已開封食物，等按照醫療廢物處理，並對全面消毒雪櫃內外部。

當局表示，病人用過的床品是病毒最易藏匿的地方，空氣和物表消毒不能完全將其徹底殺滅，經專家研判，作為醫療廢物處置是目前安全且符合實際的處理方法。



呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉表示，在熟練掌握病家消毒流程規範的前提下，經過正規培訓的消毒人員根據指派的任務，及時進入患者住所開展消毒工作。首先，對住宅內開展空氣消毒，消毒後作用1小時，可以達到理想的消毒效果。

接下來，對室內的地面、牆面、枱面、家具表面進行消毒；然後，對病人居住臥室內的床品，雪櫃內不宜消毒的急凍食物和冷藏開封食物等按照醫療廢物處理，並對雪櫃內外部進行全面消毒；病家消毒結束後，再對樓道進行一次全面徹底消毒，確保公共區域環境安全。

江蘇此前的入屋消毒曾引發爭議：



她解釋道，病人用過的床是病毒最易藏匿的地方，空氣和物表消毒不能完全將其徹底殺滅，經專家研判，作為醫療廢物處置是目前安全且符合實際的處理方式。此外，新冠病毒適合在低溫環境中生存，病家雪櫃內外部是病人經常接觸的地方，常會受到污染，雪櫃內不宜消毒的急凍食物和冷藏開封食物具有很大風險，須按醫療廢物處理，這是徵求國家和各省專家後的決定，是其他地區常用做法，目的是確保消毒後住所安全、無風險、放心。

由於此前內地入戶消毒時的現象曾引發爭議，不少網民對此感到憂慮：「入戶消殺罵上幾十萬幾百萬條，最後：全國推廣」、「權利？不存在的」、「呼和浩特這種抄家式抗疫可以再進一步，既然有過病毒的物資不能留，有過病毒的房子也應該一把火點了，如此消毒才徹底。」

呼和浩特這種抄家式抗疫可以再進一步，既然有過病毒的物資不能留，有過病毒的房子也應該一把火點了，如此消毒才徹底。