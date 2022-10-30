梨泰院人踩人｜倖存者：如被幾百斤石頭壓住　只能目擊旁人斷氣

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至30日中午1時，事故已造成151人死亡、82人受傷，其中4名中國公民不幸遇難。

在內地社交平台「小紅書」上，就有在韓留學、正在修讀碩士的中國女學生親述事發一刻的經過。她指自己當時被多人壓住，手指都被擠的動彈不了，只能目擊旁人在自己面前斷氣。



小紅書@仙芋球發文稱，人踩人發生時，自己正處於最嚴重的地方，當時的感覺猶如被幾百斤的石頭壓着，後面的人一直往前擠，前面倒下的人都救不活了，「因為本人個子高，所以還能伸着脖子呼吸，右邊個子矮的女生，直接嚥氣了。就在我旁邊，我只能眼睜睜的看着，脖子都動不了。右後邊的外國男生吐在我身上，前面女生一直哭，哭到嚥氣，就在我臉的前面，都死了」。

小紅書@仙芋球發文稱，當時自己正處於人踩人最嚴重的地方。（小紅書@仙芋球）

目擊多人死亡的她，在文中希望有心理醫生可以聯繫自己，「我現在還渾身發抖，一想到就噁心難受，呼吸有點困難，可以來個人輔導一下嗎？拜託了，我真的很需要」。

她表示，只要一想起旁人在其面前斷氣一幕，自己就會呼吸不暢，「第一次她們都死在我旁邊。一想到那個畫面，我就又有了當時的那種窒息感」。

小紅書@仙芋球稱，自己不敢聯繫父母，同行的朋友仍在急診室留醫，「現在後悔死了，為什麼自己偏要去湊熱鬧。但後悔也來不及了，真的事故就發生在一瞬間。被壓着被擠着，雙腳騰空，手指都被擠的動彈不了，呼吸不了的那種死亡感覺，真的現在為止還能體 驗的（得）到」。

她表示，經過本次事件後，才發現原來死亡是一件極其簡單的事，「當時只想活着，靠着這個意志，堅持了下來。真的再晚幾分鐘，我也就可能沒有了」。

小紅書@仙芋球雙腿有大面積瘀青。（小紅書@仙芋球）

今日清晨6時許，小紅書@仙芋球再發文交代情況並上載圖片，只見雙腿有大面積瘀青。她表示，已到醫院檢查，傷勢沒有大礙，醫生讓她回家休息，至於留在急診室的朋友亦沒有大礙，「真的是地獄，現在想想還後怕。差點就沒了，現在胸腔還有擠壓感，不敢大的呼吸，再晚十分鐘我真的就窒息死亡了」。

她又稱，自己雙腿、手臂上都有被擠壓後留下的瘀青，依舊有疼痛感，但很慶幸自己還活着，「可我旁邊的女生們，再也感覺不到疼痛了」。