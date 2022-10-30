梨泰院人踩人｜參與救人醫生：死傷者口鼻出血　腹部不明膨脹

韓國首爾發生重大意外，約十萬人於29日晚間聚集於梨泰院歡慶萬聖節，卻不慎於坡道上發生踩踏事故，目前已造成151人死亡、82人受傷。一名在現場救援的醫生，也描述了當下的慘況，並指出許多死者都出現口鼻出血、以及原因不明的腹部膨脹等狀況。



綜合韓媒報導，首爾梨泰院於29日當地時間晚間10點20分左右發生大規模踩踏意外。一名參與救援的醫師李範錫（이범석），今（30日）日接受「YTN 뉴스출발｣的訪問。他指出，晚間11點5分左右，他突然看到消防員抬着2位女性患者前往路邊，連忙過去確認後，發現他們在進行心肺復甦術（CPR）。後來搬運過來的患者愈來愈多，他便以醫療人員的身分參與救援。

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該醫生指出，患者的數量後來增加到難以負荷的程度。儘管救護人員不停奔走，人手依然不足，許多路過的行人也前來幫忙。每位患者身邊至少有2至3人在輪流實施CPR、其他人則在擦拭血跡、按摩患者腳部等等，平均每位患者身邊至少都圍着4到5人。

他描述，接受救助的患者們臉部極為蒼白、沒有呼吸脈搏。此外，患者也出現口鼻出血、腹部逐漸膨脹的狀況。在他協助照護的5、6名患者中，全員的腹部都逐漸腫脹，他無法確認是因為內出血還是氣體累積，導致這樣的現象發生，目前仍原因不明。

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據了解，這起踩踏慘劇發生當日，是戶外口罩令解除後的第一個萬聖節週末，估計梨泰院當時聚集了約10萬人。警方推測這起意外是在人多擁擠的狀況下，多人跌倒導致的大規模踩踏意外，目前仍在調查詳細狀況。

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