梨泰院人踩人｜倖存者：多次被絆倒　腳下踩到不明物體和他人的腳

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。昨日（29日）晚上，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至30日中午1時，事故已造成151人死亡、82人受傷，其中4名中國公民遇難。

事發後多名身處當地的華人接受內媒採訪，憶述親身經歷。有倖存者表示，「曾經多次被絆倒，腳下也多次踩到不明的物體和他人的腳，好在我拉著我朋友，兩個人順利擠出」。



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據中新社報道，目擊者王某憶述，「我在29號晚上8點左右進入的梨泰院街道，先短暫地進行了和其他Cosplay人物的照片拍攝。後面我就走到了新聞視頻裏所出現的擁擠處」。王某所指的地方為梨泰院地鐵站出口旁的小巷。

王某說，「一開始並沒有非常地擁擠，還能夠正常行走。我拉著我的朋友兩個人並排走，但是慢慢就變得擁堵了，堵在一個拐角處的前方」。

「腳下多次踩到不明的物體和他人的腳」

王某描述稱，「大概擁堵了五六分鐘左右，我感覺到了劇烈的擠壓感。我身後的五六個韓國男生可能不想被堵在這裏，我聽到他們商量好一起往前擠壓。我所處位置就在那群男生的前面，我被擠壓地非常難受，甚至於有那麼一瞬間難以呼吸，尤其是到了現在視頻中事故發生的下坡拐角處。那裏是最為激烈的地方，我曾經多次被絆倒，腳下也多次踩到不明的物體和他人的腳，好在我拉著我朋友，兩個人順利擠出」。

回憶當晚的情況，王某仍然心有餘悸，「我被擠在中間最真實的感受就是，呼吸很困難，我甚至感受到了心臟有那麼一絲的疼痛」。

韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

「踩著啤酒箱遠離人群」

另一名華人姜某則描述稱，當天晚上9點多，在發生嚴重人踩人事故前，她「本來很正常地走著，突然來了很多人。前面的人往後擠，後面的人往前擠，我們被夾在中間。我已經快無法呼吸，雙腳已經快離地了。我看見很多中間的人往旁邊的電箱上爬，我就踩著啤酒箱爬了上去，暫時遠離了人群。我覺得這是我離死亡最近的一次」。

留學生劉某則憶述稱，人踩人事故發生時他在梨泰院一家酒吧，酒吧裏人聲嘈雜，並且網絡很差，所以一開始她並不知道外面發生了甚麼。她表示，「大概30日凌晨兩點左右，當我走到外面時，看到了地上有一排蓋著布的人。我受到了極大的心理衝擊，直到今天（30日）早上還心有餘悸」。