疫情｜廣州破紀錄增527宗本土感染　單日取消888班航班

廣州昨日（30日）新增本土確診病例232宗，新增本土無症狀感染者295宗，合共527宗本土感染者，創下疫情以來該市單日新增最高記錄。



廣州新增527宗本土感染者，創下疫情以來該市單日新增最高記錄，圖為市民排隊做核酸檢測。（微博）

據內媒《第一財經》報道，一天新增逾500宗感染之下，數據顯示截至31日中午，廣州白雲機場31日已取消航班888班，取消率為69.00%。在此前的一周（24日-30日），白雲機場航班取消率為64.96%，但進出港航班量居全國首位。

在重災區海珠區，當地在30日凌晨宣布，全區除琶洲街外的其他區域，實施非必要不流動、倡導機關事業單位居家辦公、非城市保障型企業停止運營等社會面防控措施。

海珠區疫情傳播速度快

廣州市疾控中心30日表示，當前海珠區疫情的實時傳播指數（Rt），從最高的8.2降到2.6，意味著1個人在平均潛伏期（2天）內還可以傳給2.6個人，說明社區的隱匿傳播鏈還未有效斬斷，當前傳播速度仍較快，海珠區強化社會面疫情防控措施，主要為降低非必要人員流動、避免交叉感染，盡快阻斷傳播。

在31日，廣州再有多個區發布新增管控區域，包括天河、荔灣等，海珠、天河、增城、白雲等多區開展全民核酸檢測工作。

廣州市衛健委30日又表示，本輪疫情絕大多數感染者為無症狀或輕症，變異後的新冠病毒潛伏期較短，衛生疾控部門在追蹤密切接觸者或社區篩查發現核酸異常時，有部分密切接觸者已轉陽或者已在家庭、社區人群中出現隱匿傳播，增加了疫情防控難度。