鄭州：確保富士康員工順利返鄉　疫情總體可控廠區未發生重症感染

iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠區發生防疫亂象，抖音多個帳號發出工人徒步逃離工廠返鄉的影片。

鄭州官方30日（周日）表示，富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉，又指本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。



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鄭州政府發文稱，對於近期一些有返鄉意願的員工，本著充分尊重員工意願的原則，富士康廠區所在的航空港區積極與相關員工輸出地政府溝通和協調，在嚴格落實疫情防控規定的前提下，安排公安、交通、屬地辦事處和富士康企業，統一組織人員和車輛，啟動員工點對點返鄉工作。

鄭州政府稱，需加強返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，協調省內相關地區做好接收，點對點閉環運輸車輛，確保員工安全有序返鄉。

鄭州政府又稱，對於自願留在企業生產生活的員工，將進一步優化、細化各項疫情防控措施，定期對廠區、員工宿舍消毒，在確保安全的前提下，全力組織好企業無疫情車間廠區的生產。同時，將積極做好在企員工的食宿、核酸檢測、身體健康保障等工作，為員工提供醫療及關愛服務。

鴻海：疫情已逐步控制中

針對鄭州廠區疫情狀況，富士康的母公司鴻海集團30日也發出聲明表示，在廠區與當地政府配合防疫下，疫情已逐步控制中，30日起已對有意返鄉員工做好點對點有序返鄉服務。

鴻海表示，當前在當地政府指導下，集團鄭州廠區正持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸及抗原檢測、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措。

鴻海又指，會全力保障員工生產安全及健康照護；由政府統籌管理的愛心觀察區員工，也會盡最大努力，持續協調當地政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障。鴻海又稱，目前廠區內物資供應無虞，因疫情逐步穩定，當地政府同意恢復堂食。

此外，據《鄭州日報》30日報道，河南省委常委、鄭州市委書記安偉表示，當前鄭州疫情防控取得了顯著成效，但形勢依然嚴峻複雜，任務依然艱鉅。要堅持以「追陽」為牽引，以實現社會面清零為主攻方向，以盡快恢復正常生產生活秩序為目標，全市一盤棋，有力有序、堅決打好疫情防控殲滅戰，切實保障人民群眾生命健康安全。

傳工人徒步百公里「大逃離」

據早前報道，社交平台傳出，不少富士康員工表示，廠區確診愈來愈多，廠內物資缺乏，公司未按承諾提供三餐，自己和家人都要捱餓，還無法外出購買物資，一旦有物資送到園區，大家都怕分不到而湧上去搶；又指有住在宿舍的員工被安排到倉庫甚至大街上「隔離」，而鄭州近日晚上天氣寒冷。網上甚至盛傳，鄭州的「爛尾樓」一夜之間燈火通明，相信是被用作隔離檢疫。

隨後，疑似逃離影片在內地社交網站流傳。有網民表示，「今晚這是怎麼啦？華夏大道兩邊路上全部都是步行回家的人，至少有2000人看著真讓人心酸，天氣這麼涼，連個住的地方都沒有，一場疫情把人整得成什麼樣子了，希望你們都能平平安安的到家。」