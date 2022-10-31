富士康員工稱有陽性者未隔離　胡錫進批鄭州傳媒失聲有失公信力

近日內地社交平台多個帳號都上載「鄭州富士康員工徒步逃離廠區」的影片，再次引發大眾對富士康鄭州廠區疫情狀況的關注。

內地傳媒《財經》報道，鄭州政府已派工作組進入富士康調查，並採訪員工了解情況。

針對傳媒對富士康疫情的報道，官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進在微博發文批評，鄭州官媒對富士康事件集體「失聲」，不利於傳媒公信力。



富士康鄭州港區兩位員工昨日接受《財經》採訪，是「鄭州富士康」疫情亂象以來，首次有廠區員工透過內地傳媒向外界發聲。

受訪員工提到，富士康從未停工，工廠一直維持正常運轉。疫情初期，若某工場出現異常狀況，富士康會將該工場員工全部隔離，但後來政策改變，若有一管核酸混採異常，有關人士就要再做核酸檢測，陽性會被隔離，陰性則照常工作、生活。

富士康上周一（24日）曾發出通知，要求混採陽性所在宿舍的人員，同樣要再做核酸檢測。但有受訪員工稱，舍友的混採結果出現異常，自己卻未被要求再做檢測，並聽聞隔離點中有陽性、密切接觸者混住的情況。

有受訪員工稱，自己宿舍有兩個陽性感染者，但等了3天都無人帶他們去隔離，且見到有女士稱自己是陽性，但沒有藥物可服用，公司亦一直未有公布具體的確診人數。

另據內媒《第一財經》昨日報道，鄭州政府已派工作組進入富士康調查，並幫助希望返鄉的員工順利回家。富士康稱，正在協調政府為員工提供必要的物資供給、生活保障，並配合防疫，目前情況已得到有效控制。

網傳鄭州富士康有員工出現哄搶物資現象。（抖音截圖）

此次「鄭州富士康」疫情亂象的報道，截至目前僅《第一財經》和《財經》有相關報道，其他傳媒轉載，而鄭州本地傳媒則集體「失聲」。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進在微博發文批評，鄭州主流傳媒不應在富士康問題上一度長時間失聲，非常不利於傳媒的公信力，更不利於鄭州市對富士康事件在最初的平穩處理。

他認為，在謠傳四起時，當地傳媒就應積極介入報道，而不是通過自傳媒，或後來發生在網絡上的輿論轟動引起關注。鄭州主流傳媒受限不能發聲，加劇了混亂，造成了輿論後果，亦不利於疫情防控。

他稱，傳媒應有客觀報道，為維護黨和國家政治制度，為群眾利益負責，不能「被當地政府各個部門的具體要求搞的團團轉」。主流傳媒面對敏感信息時，需要中央管理部門督促、推動的情況需要引起重視。

他表示，各地官方也應有「充分自信」，「對主流媒體給予高度信任」，讓他們能夠「放手開展工作」。