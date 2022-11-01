內地「億萬富商殺人案」落幕　兇手判死緩　家屬批：絲毫沒有悔過

時隔23年，內地「億萬富商殺人案」終於作出最終審判。安徽省高等法院近日就這一案件作出二審判決，維持阜陽市中級人民法院對富商楊志才的死緩裁決，另一兇手王夫偉則判處11年有期徒刑。



1999年安徽省界首市發現一具女屍，因當年偵探技術有限，警方一直無法確認死者身份，在案件發生的十年中，一直都是一起「無名女屍懸案」。2009年，警方收到兇手楊志才的姪女劉某舉報，稱姑丈楊志才在十年前殺死在其診所工作的梅麗。至此這件懸案才有重大突破，2012年警方將兇手楊志才和其外甥王夫偉一併抓獲。

然而案件一波三折，2013年阜陽市檢方以證據不足不予起訴楊志才和王夫偉；2018年警方在案發泥土中檢出女屍DNA，確認死者身份為梅麗，再次抓獲兩人。此時，兇手楊志才已身家過億，所以本案件也被稱為「億萬富商殺人案」。

2019年阜陽法院判處楊志才死刑、王夫偉15年有期徒刑，二人不服上訴。據楊志才供述，因梅麗在其診所工作期間，生活不檢點，影響生意，又無法將其趕走，遂起殺心。但據楊志才姪女劉某證言，梅麗生活作風並無問題。

兩人上訴後，安徽高等法院以原判決部分事實不清，將案件駁回阜陽重審。去年阜陽法院重審後，判楊志才死緩，王夫偉有期徒刑十五年。受害家屬及二人均不服判決，分別提出上訴。

受害人梅麗家屬不服阜陽中級人民法院於2021年對楊志才和王夫偉的判決，上訴請求再審。（人民網 梅麗家屬提供）

今年10月17日，案件終於落下帷幕。安徽高等法院下達二審判決，維持楊志才死刑，緩刑2年執行，並剝奪政治權利終身，限制減刑。改判另一兇手王夫偉有期徒刑11年。

安徽高等法院裁決書顯示，綜合全案證據，已有完整證據鏈條，足以認定楊志才、王夫偉二人共同殺害梅麗的事實。二人共同故意非法剝奪他人生命，導致人死亡，均構成故意殺人罪，依法懲處。案件中，二人均直接事實暴力侵害行為，可不區分主從犯。楊志才蓄意殺人，手段殘忍，主觀惡性深，社會危害性大，根據案件情況判處死刑緩刑。王夫偉因事發時是剛滿十六歲未成年人，且二審時認罪認罰，故依法從輕處罰。

死者梅麗家屬對《澎湃新聞》稱，他們認為楊志才「罪大惡極，絲毫沒有悔過」，應直接判其死刑。