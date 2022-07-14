上海監獄盛產藝術家？殺人犯成玉雕顧繡手藝傳承人

上海哪個地方最有藝術氣息？是佔地9.4平方公里的上海西岸藝術中心，還是已經開張六七十年的中華藝術宮? 新老上海人有不同的說法。



微信公眾號「公路商店」日前發布一篇題為《上海監獄為何盛產藝術家》的文章，文章指出，全上海最懂藝術的人，其實是剛出獄的黑社會大哥。「他們剃著寸頭，滿臂紋身，但是張口閉口就是海派玉雕和傳統瓷刻。在他們眼裡，上海最有藝術氛圍的地方絕對是監獄。」



上海的監獄推行藝術矯治，不少國家級的非物質文化遺產，都在上海的監獄裡傳承。黑社會大哥盤點「想學大豐瓷刻，得去吳家窪監獄，周浦監獄和白茅嶺監獄裡的剪紙特棒，南匯監獄裡一年就能學會絨繡，青浦監獄裡的松江顧繡和嘉定竹刻最有名。」

「公路商店」指出，中國玉雕四大流派之一的海派玉雕是國家級的非物質文化遺產。有人專門花幾萬塊錢去上培訓班，甚至去工廠給老闆白當3年學徒工，才能學到一點海派玉雕的皮毛。

但只有真正專業的人才知道，要學正宗的海派玉雕，得去外青松公路7405號的青浦監獄。「那裡管理嚴格，技術到家，而且不交學費，食宿全免。」

青浦監獄是上海玉雕大師母校？

青浦玉雕工作室的服刑人員創作的玉雕作品，獲得上海市玉雕類最高獎項玉龍獎最佳創意獎、銀獎、銅獎、優秀獎，一共11次。崇明島上所有的牆繪和彩繪都是同一家公司承包的，這家公司的老闆一件作品就要賣2萬元（人民幣，下同），而他的技術就是在青浦監獄裡學出來的。

青浦監獄裡有專門的玉雕課堂，是服刑人員接受的多種藝術矯治之一。每天早上8點，青浦監獄的玉雕車間裡就坐滿了人，三四十個剃著寸頭的服刑人員安靜地擺弄著雕刻機，一坐就是8個小時。

青浦監獄不僅有上海十幾年經驗的老師傅手把手教學，連招的獄警都是大學專業學寶石鑑定的人才。監獄裡還有老帶新的傳統。「我們工作室有個做玉雕 11 年的服刑人員 , 各方面技能都已經非常資深了」，一位獄警說。他們都是新入獄的服刑人員的「師傅」。

青埔監獄訓練出許多玉雕大師。（公路商店）

此外，青浦監獄裡都是刑期七年以上的重刑犯。對學習一門技藝來說也有充足的時間「認真體悟藝術的真諦。」6點準時起床，晚上9點半准時熄燈，沒有手機電腦等一切娛樂工具，還要經常參加全監獄的玉雕考試。

青浦監獄裡的犯人，大部分是是搶劫犯、盜竊犯、詐騙犯，甚至殺人犯。在青浦監獄裡邊 「深造」 十幾年後，他們都變成了文質彬彬的藝術大師。10幾年前，黎男組織閒雜人等聚眾鬥毆，捅死人，被判無期徒刑。

在青浦監獄的雕刻機前坐了十年以後，黎男的玉雕作品獲得上海玉石協會主辦的比賽一等獎。「公路商店」報道指出，他自稱能背誦一千首唐詩宋詞，甚至當場背了《歸去來兮辭》，讓記者自愧不如。

上海青埔監獄關押的大都是重刑犯。（VCG）

「公路商店」提到，青浦監獄裏近 300 名學習玉雕的刑釋人員中，無一人重新犯罪。80%的人都搖身一變，成了正兒八經的玉雕藝術家。青浦監獄的玉雕，是海派玉雕界盡人皆知的一塊招牌。不少工廠會去監獄裡搶人，提前和即將出獄的人簽勞動合同。

甚至不少玉雕工廠的老闆就是從青浦監獄裡走出來的。當地獄警更稱，「他刑釋之日，就是他再就業之日」。

青浦監獄收治外籍犯 有人為學藝進監獄？

青浦監獄國際化程度也超過了不少藝術院校。它也是上海唯一關押外籍服刑人員的監獄。40多個國家的外籍人士在這裡匯聚一堂，而藝術是他們交流的唯一語言。「公路商店」形容監獄的舞台上，非洲老哥在跳非洲舞蹈，新加坡人唱完英文歌之後又有韓國人走上舞台唱 K-POP。八監區的公共區域裡，掛著一幅《萬馬奔騰》，是泰國人刺的十字繡。

海派玉雕只是上海監獄傳授的幾十種藝術之一。從顧繡到竹刻，從合唱到書法，從刺繡到雕刻，無一不有。此前上海監獄有瓷刻的短片在抖音獲得1800萬的點擊量和近80萬的點讚。影片裡可以看到一群理著寸頭的受刑人拿小錘子「叮叮叮」地用針敲擊瓷盤，十分專注。

因搶劫罪和強奸罪被判處有期徒刑15年的曹光，在上海監獄裡學了兩年顧繡，繡出的作品《竹鳩》被松江文化館提出以 8 萬元的價格收購珍藏。周浦監獄裡，曾有12名服刑人員歷經兩個月，耗時1200個小時，用黃小米、白小米、小赤豆、大麥、芝麻等50幾種五穀雜糧，一共25萬多顆豆子，創作了彩豆畫《清明上河圖》，吸引媒體報道。

周埔監獄犯人用豆子製作彩豆畫《清明上河圖》。（上海周浦監獄）

監獄的藝術風氣太盛，2017年竟發生有人犯罪只為入監。「公路商店」指出，2017年王某在南翔醫院裡偷了三部手機，但他沒有躲藏，反而大大方方地露出了真容，還故意用身份證在浴場登記。被捕後他交待，自己是個音樂愛好者，提籃橋監獄的新岸合唱團水平很高，能夠學到真正的藝術，他想進去學藝。上海監獄得知此事後無奈回應，提籃橋監獄新岸藝術團，不是誰想進就能進的。

上海青埔監獄曾因強迫勞動被質疑



不過學習技藝的勞動成果究竟歸誰？2019年也青埔監獄也曾爆發強迫勞動爭議。據青浦監獄介紹稱，青浦監獄教育改造採取「5+1+1」，即五天勞動改造、一天集中學習、一天休息；犯人可參加海派玉雕、松江顧繡、嘉定竹刻等非物質文化遺產學習。

青浦監獄負責人稱，囚犯自願參加勞動，監獄為其支付報酬，報酬可用於購買生活用品、與家人通訊，犯人出獄時可以提取扣除罰金之後剩餘的工作報酬。

但2019年，曾有英國女孩在聖誕賀卡上發現了求救信息，信息指中國上海青浦監獄內服刑的外籍囚犯「被強迫勞動製作聖誕賀卡」，卡上的信息還督促收卡人與英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）聯繫。對此，上海青浦監獄長黨委書記、監獄長李強直接受官媒採訪，表示英媒報道純屬無稽之談，「想象力是有點豐富」。