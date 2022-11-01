外媒：南方航空取消復飛波音737 MAX客機

10月起，內地多間航空公司恢復國際航班，並大幅加開國內航線。

惟《路透社》報道，10月30日，南方航空取消了兩架波音737 MAX客機的航班計劃，暫未知取消原因。



《彭博社》指，根據南航的網站，波音737 MAX飛機計劃執飛廣州往返鄭州、武漢的航班。原定自10月30日起，737 MAX機型每日至少執飛一次上述往返航線。目前，南航尚未披露取消執飛計劃的原因。

波音737 MAX機型曾接連發生重大事故。2018年10月29日，印尼獅航JT610在起飛13分鐘後在爪哇海墜毀，全機189人罹難；2019年3月10日，埃塞俄比亞航空ET302在境內墜毀，全機157人罹難。

調查人員認為，兩宗空難都與737 MAX客機特有的自動防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）缺陷有關。2019年3月，中國率先下令停飛波音737 MAX，各國隨後亦宣布停飛該機型。

2020年底，波音737 MAX在全球多個國家和地區復飛。2021年8月，中國民航局組織波音公司在中國境內進行737 MAX飛機審定試飛工作，11月徵求公眾對適航指令的意見，12月發布適航指令。

今年10月10日，蒙古航空一架波音737 MAX、航班號為OM235的客機從烏蘭巴托飛抵廣州，是2019年3月以來該機型首次在中國領空內商業飛行。