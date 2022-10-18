內地多家航空宣布恢復國際航班　包括亞歐美等多個城市

10月開始，內地多家航空公司發佈新季度航班計劃，並宣佈恢復多條國際航線。



據內媒今日（18日）報道，為盡快貫徹中國國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，東方航空、南方航空、海南航空等多家航空公司迅速制定航班恢復方案，將恢復加密多條國際航線，其中包括亞歐美等多國城市。

東方航空10月15日發佈的消息顯示，10月20日將開始逐步復飛多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。從今年10月30日新航季正式開始後，東航計劃每週國際客運航線將增至42條108班航班。進入11月還將陸續恢復加密往返杭州—馬尼拉、昆明—胡志明等國際航線。

據內媒澎湃新聞報道，今年7月以來東方航空已逐步恢復杭州—馬尼拉、杭州—吉隆坡、青島—大阪/首爾仁川、昆明—科倫坡等多條國際航線。自10月開始截止月末，東方航空每週可執行25條國際航線。

東方航空、南方航空等多家內地航司於10月開始恢復增加多條國際航線。（東方航空、南方航空）

南方航空公開消息顯示，為滿足旅客出行需求，將在10月中旬開始增加6條國際航線。其中包括廣州往返迪拜、雅加達、馬尼拉、曼谷、金邊，及大連往返東京的國際航線航班。

海南航空在10月加開兩條大連往返首爾和東京的國際航班。據海南航空發佈的10月國際航班計劃顯示，每週有四趟往返北京和布魯塞爾的航班，於每週一、三、五、六日執飛。

此外，中國國際航空、春秋航空等多家航司亦於10月新開及恢復內地多城市與亞歐美等多國之間的國際航線。

中國民航局在今年7月的發佈會上稱，考慮到海外留學生等國際人員來往需求，民航局根據疫情形勢發展、近期防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩步恢復國際航班的客運工作，加快國際航空市場的恢復。