疫情｜內地昨增3200宗本土個案　廣州確診數佔全省八成

國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增3200宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有5164宗確診病例，累計報告261552宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增531宗本土確診病例，其中包括內蒙古192宗，廣東103宗，福建52宗，河南35宗，北京28宗，山西28宗，新疆25宗，陝西17宗，重慶10宗，四川9宗，黑龍江6宗，山東6宗，湖南5宗，江蘇4宗，雲南4宗，青海3宗，寧夏2宗，天津1宗，上海1宗。另有50宗境外輸入病例。

同日新增2669宗本土無症狀感染者，其中包括內蒙古741宗，新疆376宗，廣東356宗，黑龍江191宗，河南141宗，湖南125宗，青海108宗，山東95宗，福建84宗，湖北77宗，甘肅59宗，山西58宗，雲南50宗，河北46宗，四川36宗，陝西33宗，遼寧23宗，江蘇18宗，吉林11宗，天津10宗，重慶7宗，安徽6宗，寧夏6宗，西藏5宗，北京3宗，上海2宗，廣西1宗，貴州1宗。另有122宗境外輸入無症狀感染者。

在廣東，疫情以廣州為最嚴重，昨日本土確診病例及本土無症狀轉確診病例合共有83宗，佔全省總數八成；本土無症狀感染者323宗，佔全省總數超過九成。另有2宗境外輸入確診病例及7宗境外輸入無症狀感染者。截至昨晚24時，廣東省累計報告新冠肺炎陽性感染者26228宗（境外輸入14095宗），其中確診病例12383宗（境外輸入5858宗），無症狀感染者13845宗（境外輸入8237宗）。