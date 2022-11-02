疫情｜河南內蒙古強調不能無差別封控　內媒：用心做好「放中管」

內地疫情持續升溫，連日新增過千宗本土感染。近期，內蒙古、河南兩省區相繼強調疫情防控的精準性，並提到不能長期無差別封控。



《內蒙古日報》報道，10月30日，自治區黨委書記孫紹騁主持召開自治區應對疫情工作領導小組會議，進一步研究部署呼和浩特市和駐呼高校疫情防控工作。

會議部署近期九項重點工作，其中一項是科學精準管控社會面，嚴格落實疫情防控政策，該管的堅決管住、該放的有序放開，劃定風險區域要精準到樓棟，不能因為出現一兩個病例就封住整個小區，不能無差別無休止地管控和限制，讓城市逐漸恢復活力。

《河南日報》報道，10月31日，河南省長王凱在省委新冠肺炎疫情防控工作第二十次專題會議中強調，要盡快撲滅當前部分區域規模性疫情。堅持重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控，做到該管的堅決管住、該放的有序放開。科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個小區，讓城市逐漸恢復活力。

鄭州日報評論：用心用情做好疫情防控「放中管」

《鄭州日報》頭版評論指，在科學研判疫情形勢的前提下，鄭州市及時作出了「以『追陽』為牽引，以社會面清零為主攻方向，以基本恢復城市生產生活正常秩序為目標」，堅持「放中管、動中清」的策略部署。

評論稱，放是前提、管是保障；要善於從群眾立場思考和研判問題，既不能單純從管理者的角度考慮管理方便不願放，也不能擔心再出問題因噎廢食不敢放，該放的要堅決放、盡早放、放到位。

回應群眾關切的具體要求，也是讓經濟發展盡快回歸正常軌道、恢復城市活力的迫切需要。只有把該放的放開，才能集中更多的資源和精力打好疫情防控的「拔點」戰、攻堅戰。同時，要防止一放了之、一放就亂，堅決杜絕簡單化、一刀切，杜絕生硬冷漠。