中國留學生加拿大遇車禍2死2傷　學校降半旗致哀

據《中新網》報道11月3日報道，加拿大當地時間10月31日上午，安大略省艾爾鎮（Ayr）附近的401高速公路上發生一起車禍，造成2死多人受傷。其中2名死者和2名傷者為就讀於加拿大安大略省倫敦國王大學學院（King's University College at Western University）的中國留學生。



加拿大警方表示，當地時間周一（10月31日）上午10時30分，位於基奇納以南的艾爾鎮（Ayr）附近401號高速公路上發生重大車禍。一輛皮卡車和一輛載有6人的小型麵包車相撞，麵包車上3名乘客傷勢嚴重，有2人送院後重傷不治身亡。 麵包車另外2名乘客和皮卡車司機受重傷送院；麵包車司機受輕傷，在現場接受治療。

加拿大當地時間10月31日上午，安大略省一高速公路上發生車禍，造成2死多人受傷。（CTV News）

國王大學學院周二（11月1日）發布新聞稿確認，車禍中的2名遇難者和2名傷者是該校中國留學生。其中2名遇難中國學生是今年秋季剛剛入學的社會科學專業一年級新生。另外2名受傷學生，一名受重傷情況嚴重，一名輕傷。

加大拿安大略省倫敦國王大學學院於當地時間11月1日發布新聞稿確認，車禍中的2名遇難者和2名死者為該校中國留學生。（學校網站）

學校目前已聯繫了死傷學生家屬，積極為他們提供支持，但出於對學生家屬意願的尊重，死傷學生的身份不會公布。校長David Malloy表示，對兩位學生的逝去深感悲痛，會降半旗向遇難學生致哀，並積極與加拿大政府和大使館合作，協助死傷學生家屬盡快取得旅行證件，前往加拿大處理後續事宜。

校方稱，事故發生期間是學校「閱讀周（Read Week）」假期，學生可按自己的計劃進行私人旅行，當日是閱讀周第一天，學生們可能正前往多倫多採購。同時，學校將會為其他學生和教職員工提供英文、普通話的心理咨詢支持，並希望大家為死傷學生祈禱。