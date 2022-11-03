中加關係｜加拿大情報局關切中國干預國內事務　加媒關閉北京分社

加拿大廣播公司（CBC News）11月2日表示，將關閉其在中國北京的新聞社。



自加拿大2018年12月應美國要求逮捕中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟以來，中國和加拿大之間的外交關係變得緊張。

儘管孟晚舟如今已回國，但受包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）經常談及中國人權狀況，以及加拿大指控中國軍機危險飛行干擾其偵察朝鮮行動在內的因素影響，兩國關係仍持續緊張。與此同時，在過去數年，多個人權組織就中國新聞自由發出警告。

CBC關閉北京分社

加拿大廣播公司新聞網總編輯芬倫（Brodie Fenlon）11月2日發文寫道，CBC旗下法文頻道Radio-Canada Info在2020年10月為新駐中國記者（Philippe Leblanc）勒布朗向中國政府申請工作簽證，但等了2年之久仍沒有下文。

芬倫稱，過去2年來，CBC已與在加拿大蒙特利爾（Montreal）的中國官員針對簽證問題進行多次交涉，但中方仍沒有批核簽證。

加拿大安全情報局日益關切中國干預加國事務

根據加拿大《環球新聞》（Global News）報道，加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）行動副總監泰西耶（Michelle Tessier）1日告訴加拿大國會議員，CSIS愈來愈擔憂中國試圖影響加拿大政治，因為中國共產黨在加拿大「介入並有意推進他們自己的國家利益」。

泰西耶稱，中國會使用許多技術來實現這一目標，包括威脅加拿大的華人社區。