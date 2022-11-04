國美電器爆拖糧　要求員工簽承諾函共患難：理解公司未來工資延發

9月傳出欠薪後，國美集團陷入延發工資的風波。《澎湃新聞》報道，11月3日，多名仍在國美集團就職的員工透露，近期國美正要求包括國美電器等所有集團員工簽署有關工資延遲發放的承諾函，HR要求集團員工本周內要完成簽署。話題衝上微博熱搜。



報道指出，北京鵬潤大廈國美總部的員工10月28日接到全員大會通知，國美電器董事長黃秀虹宣佈，公司到12月底之前，只會給員工上社保，不會再發工資了。國美要求員工簽署的承諾函包括三個版本，內容是理解公司困難，要求員工與公司共患難。



據了解，國美此前就被爆出業務收縮，出現裁員、拖薪，國美集團還於9月陷入欠薪風波。此外，今年的半年績效獎金也未發放。

《第一財經》報道，具業內人士表示，國美正與廈門建發集團洽談融資，國美準備向廈門建發集團融資100億元，作為封閉資金，支持業務運營。該人士表示，「國美只是提示未來半年可能會出現工資緩發的情況，不是說不發工資。」

該人士稱，經濟環境和疫情雙重壓力影響下，內地民營企業尤其是實體零售企業，現金流的壓力都很大。國美最大的問題是流動性資金。

國美電器被爆拖糧。（資料圖片）

《澎湃新聞》報道稱，國美員工透露，承諾函一共有過三個版本，國美員工提供的第二版承諾函指出，「由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。為了確保公司經營業務盡快恢復，繼續推動戰略轉型和業務改善提升，在此特殊時期，員工理解並承諾」。

承諾函中提到需要員工理解工資可能延遲發放，「自2022年10月起，理解公司在未來半年到一年的時間裡，員工工資有可能延遲發放，且本人已做好在這段時間內與公司同舟共濟、共渡難關的思想準備。」

承諾函更要求員工承諾一切以提升經營業績為出發點，「以結果為導向，以價值貢獻為評價的核心標準，達成業績目標」。

國美要求員工簽署承諾函，和公司一起共渡難關。(澎湃新聞)

據了解，三版承諾函變化不多，後兩版較第一版語氣更柔和一些，另一名國美員工則稱，黃秀虹說「公司到12月底之前只會給員工上社保」的表態能否落實都成疑，而社保也只幫其補繳到8月，9月的社保還沒交。另有國美員工表示，4月至今的社保未交付，半年多的績效獎金也未發放。6月以後，越來越多的國美員工遭遇薪水發放押後。

國美陷入多事之秋

國美零售10月21日及28日曾公告，今年以來受疫情影響，消費市場環境複雜多變，對零售行業帶來挑戰，前三季銷售收入將較去年同期下滑約55％至60％之間，預期2022年全年歸母淨利潤虧損擴大35％至65％之間。

公告指出，截至今年9月30日，國美零售逾期貸款約為人民幣30億元；公司所持北京中關村股票被凍結約5,500萬股。公司正積極與相關銀行及金融機構商討修改貸款條款或延長貸款期限。

內地經濟增長放緩，消費市場環境複雜多變，對零售行業帶來挑戰。（資料圖片）

2021年年底，國美旗下多個平台被爆出裁員、業務收縮，甚至拖薪等情況。國美零售年中報資料顯示，國美員工由2021年末的32278名減少到2022年6月末的25701名，僅在上半年就減員6577人。

《聯商網》指出，國美零售的危機早已顯露出端倪，財報資料顯示，截止2022年6月30日，國美零售總負債585.68億，其中有500.68億元流動負債，流動負債佔比超85%，遠超同期121.09億元的總營收。

國美於1987年創立，集零售、互聯網、金融、研發製造、地產、投資等業務板塊於一體的綜合性產品加服務的提供商。國美零售控股有限公司（0493）於2004年7月在港交所上市。