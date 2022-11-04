涉受賄、干預司法活動　上海檢察院原檢察長張本才被決定逮捕

最高人民檢察院消息，上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才涉嫌受賄一案，已由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張本才作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



現年55歲的張本才是山東臨沂人，是最高人民檢察院的機關報《檢察日報》的創始人之一，早年曾出任最高檢辦公廳主任、新聞發言人、新聞辦主任。2016年他當選上海市人民檢察院檢察長，成為當時最年輕的省級檢察院一把手。2018年2月，他當選第十三屆全國人大代表。

今年6月，張本才涉嫌嚴重違紀違法受查，同月被上海市人大常委會罷免全國人民代表大會代表職務，代表資格終止。

今年9月，張本才被雙開。中央紀委國家監委網站消息，經查，張本才喪失理想信念，棄守職責使命，對本職工作不擔當不作為，履行全面從嚴治黨主體責任不力，大搞迷信活動，對抗組織審查；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，利用職權為多人安排工作，敗壞任職單位選人用人風氣；縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利；違規干預和插手司法活動，破壞司法公正；執法犯法，以權謀私，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。