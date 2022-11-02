涉2億合同糾紛　資本大佬唐萬新遭山東法院懸賞查找財產

11月1日，山東省高級人民法院發布最新懸賞令，尋找被執行人唐萬新的財產。據顯示唐萬新為香港居民，與青島一公司有合同糾紛，涉及金額高達2億元（人民幣，下同）。根據懸賞比例估算，最高賞金可達2000萬元！



懸賞令中顯示，唐萬新在與青島永匯興業工程設備配套有限公司（下稱：青島永匯興業）的合同糾紛一案中，判為被執行人。因其拒不履行生效法律文書確定的義務，青島永匯興業向法院申請提出對唐萬新懸賞執行申請。

據顯示，申請執行標的額為2億元及遲延履行期間債務利息等，舉報人若提供有效、可執行的線索，並符合懸賞規定，可取得實際執行到位金額的10%作為懸賞金。

11月1日山東省高級人民法院發布懸賞公告，獎勵執行金額的10%尋找唐萬新。（山東網）

公告中的被執行人唐萬新1964年出生，為香港居民。公開資料顯示，唐萬新曾成立德隆集團，該公司還曾參與買賣存放於深圳南山的「明斯克」航母。2003年曾一度登上中國富豪榜第25位。

2004年，唐萬新因涉嫌非法吸收公眾存款罪、操縱證券交易價格罪和挪用資金罪等三項罪名被捕，後判8年有期徒刑，2010年獲釋出獄。據當時媒體報道，該案件是截至當時建國以來最大的金融證券案件。

據內媒財新網報道，原於深交所上市的斯太爾動力股份有限公司於2020年被揭存在財務造假，觸及重大違法強制退市情形。中證監當時指，實際上自2013年底至2017年底，唐萬新等人是斯太爾的實際控制人。中證監對唐萬新給予警告，並處以60萬元罰款。2021年6月，深交所決定對斯太爾實施重大違法強制退市。