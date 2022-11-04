德國總理訪華期間　中航材與空巴簽170億美元採購協議涉140架飛機

中國航空器材集團公司將以170億美元（約1335億港元）從空中巴士公司購買140架飛機。據了解，這亦是中國今年來向空巴公司訂購的第二筆飛機採購大單。



據「中國航材」微信公號消息，德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)訪華期間，中國航空器材集團公司周五（4日）與空中巴士公司，在北京簽署了140架空巴飛機的批量採購協議，其中包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總價值約170億美元。

「中國航材」表示，隨著中國航空運輸市場逐步恢復，未來將保持平穩較快增長，為適應航空市場發展，滿足企業運力需求，批量採購一批空客飛機。

今年9月，此前擁有全波音機隊的廈門航空與空巴公司簽訂協議，購買40架A320NEO系列飛機。（視覺中國）

今年7月，國航、東航、南航曾分別宣布購買96架、100架、96架空客A320NEO系列飛機，訂單總量達到292架，總價值超過370億美元（約合2905億港元），計劃於2023年至2027年分批交付於三間中國航企。

今年9月，此前擁有全波音飛機機隊的南航子公司——廈門航空，亦與空巴公司簽訂協議，購買40架A320NEO系列飛機，基本價格合共約48.48億美元（約合380億港元）。