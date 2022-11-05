涉受賄、挪用公款罪　黑龍江人大常委會原黨組成員宋希斌被批捕

黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任宋希斌涉嫌受賄、挪用公款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、挪用公款罪對宋希斌作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



現年59的宋希斌是山東蓬萊人，曾任黑龍江省發改委主任、哈爾濱市市長等職。2018年1月改任省人大常委會副主任，今年1月落馬，9月被雙開。

據中央紀委國家監委網站9月29日消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任宋希斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，宋希斌喪失理想信念，政治意識淡漠，對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，多次違規接受宴請，在分配、購買住房中侵犯國家利益；不按要求報告個人去向，在幹部選拔任用等工作中為他人謀利；違規收受禮金，搞權色、錢色交易；宗旨意識淡薄，漠視群眾切身利益，不擔當、不作為，嚴重損害黨和政府的威信；違規干預司法活動；紀法底線失守，膽大妄為，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；挪用公款，數額巨大。

宋希斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、挪用公款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予宋希斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。