央行副行長范一飛涉嚴重違紀違法　內媒：工作到一半突被帶走調查

新華社報道，中央紀委國家監委網站5日宣布，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。《證券時報》報道，11月4日范一飛於在工作單位被帶走，「當天中午左右他還在開會」。



《證券時報》指出，11月3日上午，人民銀行、外匯局召開學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會，范一飛參加報告會。11月4日中午左右他還在開會，結果下午就從工作單位突然被帶走調查。不過也有消息人士透露，早就已經流傳范一飛被調查的傳聞。

公開資料顯示，范一飛1964年生，今年58歲，中國人民大學財政學專業畢業、中國人民大學經濟學博士，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士、高級會計師。曾在中國建設銀行擔任多項要職，於2005年6月擔任中國建設銀行副行長、黨委委員。



報道稱，范一飛是「老建行(中國建設銀行)」人，1982年至2010年期間在建行供職28年。

央行副行長范一飛突然被帶走調查。(新浪)

曾助力中國建設銀行股改在港上市

《證券時報》記者稱，范一飛在建行期間曾深度參與建行股改上市，建行是第一家成功股改上市的國有大行。范一飛在建行工作期間，曾歷任建行信託投資公司總經理助理兼計財部經理，建行總行資金計畫部副主任、財務會計部總經理、計畫財務部總經理等職。

報道指，2005年7月，41歲的范一飛出任建行副行長，該年10月，建行成功在香港上市，成為國有商業銀行中首家上市的銀行。2005年至2010年，范一飛擔任建行副行長期間，長期分管建行海外業務。

2010年4月，范一飛出任中國投資有限責任公司副總經理兼副首席營運官，2015年1月，任央行黨委委員、上海銀行董事長等。2015年2月出任央行副行長一職至今，期間主要分管支付、金融科技等領域。