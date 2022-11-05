中國13城入選國際濕地城市　習近平：推進濕地保護全球進程

《濕地公約》第14屆締約方大會周六（5日）在武漢和日內瓦開幕，中共總書記、國家主席習近平以視像方式發表表題為《珍愛濕地守護未來推進濕地保護全球行動》的致辭。

習近平指出，古往今來，人類逐水而居，文明伴水而生，人類生產生活同濕地有著密切聯繫。「我們要深化認識、加強合作，共同推進濕地保護全球行動。」



習近平以視像方式發表表題為《珍愛濕地守護未來推進濕地保護全球行動》的致辭。（央視新聞）

習近平表示，要凝聚珍愛濕地全球共識，深懷對自然的敬畏之心，減少人類活動的干擾破壞，守住濕地生態安全邊界，為子孫後代留下大美濕地；要推進濕地保護全球進程，加強原真性和完整性保護，把更多重要濕地納入自然保護地，健全合作機制平台，擴大國際重要濕地規模；要增進濕地惠民全球福祉，發揮濕地功能，推進可持續發展，應對氣候變化，保護生物多樣性，給各國人民帶來更多實惠。

習近平指出，中國濕地保護取得了歷史性成就，構建了保護制度體系，出台了《濕地保護法》。中國將建設人與自然和諧共生的現代化，推進濕地保護事業高質量發展。中國制定了《國家公園空間佈局方案》，將陸續設立一批國家公園，把約1100萬公頃濕地納入國家公園體系，實施全國濕地保護規劃和濕地保護重大工程。中國將推動國際交流合作，在深圳建立「國際紅樹林中心」，支持舉辦全球濱海論壇會議。

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據悉，《濕地公約》共認定43個國際濕地城市，中國有13個城市入選，包括哈爾濱、海口、銀川、常德、常熟、東營、合肥、濟寧、重慶梁平、南昌、盤錦、武漢、鹽城，是全球入選國際濕地城市數量最多的國家。目前，中國濕地面積約5635萬公頃。