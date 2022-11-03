胡春華二十大後首亮相出席「三農」會議　強調貫徹習近平工作論述

中共二十大後，國務院副總理胡春華於11月1日首度公開亮相，於北京出席農業電視電話會議，強調要深入學習貫徹中共二十大精神，貫徹習近平關於「三農」工作的重要論述。



11月1日，胡春華出席「三農」電視電話會議。（新華社）

據新華社報道，胡春華於北京出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議時強調，要深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記關於「三農」工作的重要論述，紮實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取明年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華指出，「三農」戰線要把學習貫徹黨的二十大精神作為當前和今後一個時期的首要政治任務，深入領會、準確把握黨中央對新時代新征程「三農」工作的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

胡春華強調，冬春季節是開展農田水利建設的黃金時期。要按照黨中央、國務院部署，著力加強農田水利基礎設施建設，加快推進灌區和農田水利末梢設施，健全運行管護機制。要紮實推進重大水利工程建設，加快構建國家水網骨幹網絡。要謀劃好永久基本農田全部建成高標準農田的總體方案，保質保量完成今年建設任務。

胡春華又強調，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。