第五屆進博會開幕　習近平視像致辭：推動各國各方共享三大機遇

第五屆中國國際進口博覽會周五（4日）在上海開幕，中共總書記、國家主席習近平以視像方式發表題為《共創開放繁榮的美好未來》的致辭。



習近平以視像方式發表題為《共創開放繁榮的美好未來》的致辭。（央視新聞）

習近平說，開放是人類文明進步的重要動力，是世界繁榮發展的必由之路。當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟覆蘇動力不足。「我們要以開放紓發展之困、以開放匯合作之力、以開放聚創新之勢、以開放謀共享之福，推動經濟全球化不斷向前，增強各國發展動能，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。」

習近平指出，中國共產黨第二十次全國代表大會強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

習近平表示，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇，加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推動貿易創新發展，推進高質量共建「一帶一路」。

習近平說，中國將推動各國各方共享制度型開放機遇，穩步擴大規則、規制、管理、標準等製度型開放，實施好新版《鼓勵外商投資產業目錄》，深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設；實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，發揮好改革開放綜合試驗平台作用。

習近平強調，中國將推動各國各方共享深化國際合作機遇，全面深入參與世界貿易組織改革談判，推動貿易和投資自由化便利化，促進國際宏觀經濟政策協調，共同培育全球發展新動能，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，堅定支持和幫助廣大發展中國家加快發展，推動構建人類命運共同體。

據了解，第五屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展，284間世界500強和行業龍頭參加企業商業展。