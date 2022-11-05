李強出席進博會開幕式　強調「中國開放的大門只會越開越大」

中共中央政治局常委李強周五（4日）晚，在上海出席第五屆中國國際進口博覽會開幕式並致辭，他強調，中國堅持對外開放基本國策，「中國開放的大門只會越開越大」。



李強出席第五屆中國國際進口博覽會開幕式。（新華社）

李強說，習近平4日晚發表的重要致辭，強調中國堅持對外開放基本國策，闡釋了以中國新發展為世界提供新機遇的開放舉措，為建設開放型世界經濟注入了強大正能量。

李強表示，中國共產黨第二十次全國代表大會強調，中國將堅持高水平對外開放。新征程上，中國開放的大門只會越開越大。「我們要把握經濟全球化發展大勢，以開放合作共克時艱、共創未來。」

李強指，中國的高水平開放，是雙循環相互促進的開放。中國將堅定實施擴大內需戰略，推動形成強大國內市場，以國內大循環吸引全球資源要素，讓中國市場成為全球共享的大市場。中國的高水平開放，是促進深層次改革的開放。中國將堅持社會主義市場經濟改革方向，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

李強稱，中國要堅持「兩個毫不動搖」，完善產權保護、市場準入、公平競爭等市場經濟基礎制度，依法保護各類企業合法權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動形成更高水平開放型經濟新體制。

李強續稱，中國的高水平開放，是推動高質量發展的開放。高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。前三季度，中國吸收外資超過1萬億元人民幣，同比增長15.6%，其中高技術產業外資增長32.3%，將為高質量發展注入動力。

李強強調，中國將堅持以開放促改革促發展促創新，不斷為發展塑造新動能新優勢，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。中國的高水平開放，是與世界合作共贏的開放。中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國將堅持真正的多邊主義，促進擴大世界開放合作共識，推動共建「一帶一路」高質量發展，推動構建人類命運共同體。