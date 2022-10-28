北京已組建「統一籃球隊」　台灣卸任高官：李強扮演「後衛」角色

中共二十大過後，高層人事佈局與統一台灣進程的關係，引發外界多種揣測和聯想。台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長蘇起認為，中共新的領導班子看得出來要完成統一任務，籃球隊前鋒、中鋒、後衛都有了，王滬寧或負責規劃統一後治理藍圖，而候任總理李強則將扮演總協調的「後衛」角色。



台灣「台北論壇基金會」10月27日舉辦「中共二十大：中國式現代化→政策初探、人事佈局、對台政策」講座，邀請台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌主講，該會董事長、前國安會秘書長蘇起，以及國民黨前主席洪秀柱、總統府前副秘書長邱進益、國民黨大陸事務部前主任張榮恭等人全程與會。

王滬寧規劃統一後治理 李強負責總協調

蘇起近期在媒體上表示，非常擔心中國大陸會在2022年至2027年解決台灣問題、完成中國統一，經過中共二十大召開和新一屆人事出爐，他更加肯定這是北京現在的方向。蘇起認為，如果習近平在其第三任上解決台灣問題，他的權威就等同於毛澤東和鄧小平，「毛澤東建國，鄧小平改革開放，習近平把台灣收回」。

台灣國安會前秘書長蘇起判斷，中國大陸會在2022年至2027年解決台灣問題，完成中國統一。（張鈞凱攝）

從中共新一屆領導班子來看，蘇起直指清一色都是習近平的自己人，更代表着要完成統一的任務。他研判，王滬寧可能接任中央對台工作領導小組副組長，智囊出身的他一定還負責「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，規劃統一之後治理台灣藍圖。

除此之外，蘇起也分析，假若未來台灣問題要透過與美國戰略對話解決的話，王毅一定會扮演不可或缺的角色，「他對台灣太了解了」。至於在解放軍佈局上，有何衛東「三級跳」新任中央軍委副主席，蘇起還看到其他戰區很多人都是從東部戰區調過去的，「對台作戰變成不只是東部戰區的事情，所有戰區都要協調配合，所以解放軍是有所準備的」。

蘇起猜測，在北京解決台灣問題進程中，李強或將扮演「後衛」的角色。如果李強如預期接任總理大位，他在上海疫情封控期間展現「敢於鬥爭」的精神，應該是受到習近平欣賞的。

習近平第三任成績單 台灣必定包括在內

蘇起推估，倘若中國大陸不得已走向「武統」，北京將面臨三重挑戰。一是軍事力量夠不夠？蘇起表示，他和很多美國方面的估計，都認為解放軍軍事力量已經足夠了。二是統一之後如何治理？現在看起來北京應該已有方案了。三是能否挺過國際制裁？蘇起說，這就是李強的角色，在總理位置上做總協調，也就是籃球隊的「後衛」。

蘇起認為，李強「敢於鬥爭」，在北京解決台灣問題的過程中，將扮演總協調的「後衛」角色。（01直播截圖）

俄烏戰爭從今（2022）年2月開打至今，美國對俄羅斯祭出多重制裁。蘇起研判，中國大陸經過了八個月的「預演」，一定在做很多準備。「用籃球隊來講，前鋒、中鋒、後衛全部都出來了，未來這五年習近平將準備交出漂亮的成績單，台灣絕對包括在內」。

蘇起從另外一個角度思考，北京接下來包括中美鬥爭、經濟發展、科技創新在內的挑戰，都不是一下子能夠容易解決的，美國還是有相當實力。但就他的理解，解決台灣問題相對容易，而且很快就能得到全國民心，以樹立權威。

蘇起感嘆道，如果蔡英文政府還以為北京會等到2032年才解決的話，「我很抱歉，我覺得蔡政府錯得離譜。」

修正黨章表立場展行動 統一順位正提前

張榮恭的發言則回憶起最近一次隨同國民黨前主席洪秀柱會見習近平的情景，當時習近平講了一句話：「假如我們容忍台獨，中國人民會推翻我們。」聯繫上中共二十大通過黨章修正，列入「堅決反對和遏制『台獨』」，張榮恭解讀，「反對」是立場的聲明，「遏制」是行動的表現，兩個詞意義不一樣。

台灣不少看法認為，解決台灣問題已列進中共議事日程，問題在於是排在議程的第幾順位？張榮恭指出，現在看來，美國也好，台灣內部也好，一些勢力都在催促中共把這個順位往前提，這就是台灣現在面臨的危機。

張榮恭進一步從北京的視角來解析統一台灣的急迫性。他表示，除了習近平個人之外，中共全黨以及整個中國大陸，都會希望有一個與習近平現在地位相稱的兩岸關係。今次中共黨章修正，寫入「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），張榮恭判斷，「兩岸關係不會這麼簡單的一直擺在那裏」。

張榮恭還提及2013年在峇里島舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，當時習近平託台灣代表蕭萬長傳話給馬英九：「兩岸的政治分歧，不能一代傳一代」。張榮恭提醒，如今這句話已經過了九年，等於新的一代又起來了，可是兩岸的政治分歧卻越來越嚴重。

張榮恭說，中共二十大給了台灣思考兩岸關係的機會，看到崛起中的中國大陸對台灣的政治要求和政治期待是什麼，也看到了台灣所面臨的挑戰是什麼。