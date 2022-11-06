廣州疫情升溫本土感染個案暴增至1325宗　疫情以來首度破千

廣州疫情升溫，昨日（5日）新增1325宗本土感染，包括66宗本土確診病例及1259宗本土無症狀感染者，比前一日（4日）的746宗本土感染大增500多宗，也是疫情以來首度單日錄得破千宗本土感染。



廣州海珠區即日起實施3天靜默管理。（微博）

廣東省5日共新增本土確診病例133宗，新增本土無症狀感染者1330宗。在本土確診病例方面，除了廣州外，深圳1宗，汕頭33宗，佛山1宗，湛江1宗，茂名30宗，清遠1宗。

在本土無症狀感染者方面，除了廣州外，深圳1宗，汕頭24宗，佛山8宗，梅州10宗，東莞1宗，茂名17宗，清遠1宗，揭陽9宗。

廣州：正面臨3年來最複雜嚴峻疫情

廣州市政府新聞辦5日召開防疫記者會，表示經專家研判，為有效阻斷疫情傳播擴散風險，盡快實現社會面動態清零，4日海珠區發布7號通告，決定從5日0時至11月7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

期間將嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。此外，還將實行臨時交通管控，地鐵、巴士暫停服務，除保障城市基本運行、醫療、應急和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動車、自行車）原則上不流動。

廣州市衛健委副主任張屹還稱，廣州市正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣大市民配合防控大局，合理安排工作生活，以實際行動支持當前防控措施。