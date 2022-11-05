疫情｜廣州海珠展3天靜默管控　大批粵網民湧微博廣東話爆粗鬧爆

廣州的新冠疫情升溫，周五（4日）通報新增746宗本土感染，當中海珠區佔了627宗，該區鑑於疫情發展即日起決定實施3天靜默管控。值得注意的是，今次疫情防控引發大量廣東網民不滿，他們直接湧入微博相關話題並用廣東話鬧爆。



廣州海珠區即日起實施3天靜默管理。（微博）

廣州市政府新聞辦周六（5日）召開防疫記者會，廣州市衛健委副主任張屹表示，自10月22日以來，廣州市累計報告本土感染者3732宗，當中海珠區2370宗，佔比64%。因管控區域內新增感染人數持續攀升，當地近3天已轉運3.1萬人。

經專家研判，為有效阻斷疫情傳播擴散風險，盡快實現社會面動態清零，4日海珠區發布7號通告，決定從5日0時至11月7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

期間將嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不紮堆、不聚集。此外，還將實行臨時交通管控，地鐵、巴士暫停服務，除保障城市基本運行、醫療、應急和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛（包括電動車、自行車）原則上不流動。

張屹還稱，廣州市正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣大市民配合防控大局，合理安排工作生活，以實際行動支持當前防控措施。

隨後話題「廣州海珠嚴格控制人員流動」、「廣州疫情」等登上微博熱搜，大量廣東網民就因微博對廣東話識別能力有限，直接在相關話題下爆粗以發洩不滿，還有人將此調侃為「粵韻風華」、「粵語國粹」，不過目前大部分言論已疑似遭到刪除。