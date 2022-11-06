內地增4420宗本土個案　新疆闢謠封城　鄭州回應國務院批評

內地昨日（5日）新增4420宗新增本地個案。新疆烏魯木齊回應網傳「再封城三個月」謠言，稱「不實消息」。鄭州昨日被國務院點名批評「靜默代替管控」，昨夜回應稱將避免「防疫一刀切」。



據衛健委消息今日（6日）數據，11月5日全國新增確診病例588宗；本土確診病例526宗，其中包括廣東252宗，北京、內蒙古各43宗，重慶40宗，山西35宗，新疆23宗，河南16宗，湖南、雲南各11宗，陝西9宗，黑龍江、山東各7宗，四川、甘肅各6宗、青海5宗、福建4宗、江蘇、貴州各2宗，河北、遼寧、浙江、江西各1宗。無新增死亡病例。

同日報告新增無症狀感染病例4022宗，其中境外輸入128宗；本土3894宗，其中廣東1330宗佔最多，另外內蒙古649宗，新疆516宗，黑龍江296宗，湖南253宗，河南174宗，青海100宗，山西91宗，山東77宗，湖北67宗，重慶61宗，甘肅60宗，雲南39宗，福建38宗，河北29宗，四川26宗，遼寧19宗，陝西13宗，天津11宗，江蘇10宗，寧夏9宗，北京、吉林各6宗，上海5宗，西藏3宗，浙江、安徽各2宗，江西、貴州各1宗。

截至11月5日24時，內地確診病例6324宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例263554宗。

新疆烏魯木齊闢謠「再封三個月」

上月，烏魯木齊為防疫情擴散，全面停運離烏列車及客車，許多遊客滯留新疆。昨日新疆烏魯木齊官方消息稱，自今日0時起，新增37個高風險地區。

據官方「烏魯木齊網絡舉報」公眾號11月5日消息，網絡有各種關於「烏魯木齊將再封三個月」的謠傳為不實信息。此外，部分連續７日無新增個案小區，已可安排居民有序外出活動，回覆正常生活秩序。

烏魯木齊闢謠「再封城三個月」。（新疆949交通廣播）

鄭州官方「避免防疫一刀切」

昨日國務院召開聯防聯控機制新聞發佈會，點名批評鄭州「隨意靜默代替管控」。鄭州昨日連夜召開疫情防控會議，市委書記安偉指出，為保障民生、經濟發展，將盡快實現社會面清零目標，恢復城市正常生產生活秩序。

同時指出，避免出現過度防疫情況，持續推進無風險小區、樓棟有序恢復正常秩序，堅決防止一刀切、簡單化。開展老人、兒童、學生等特殊人群關心關愛行動，確保群眾訴求及時解決、各項服務保障到位。