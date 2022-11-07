廣州疫情｜新增本土感染近2000宗再創新高　比前一日大增600多宗

廣州疫情升溫，新增本土感染者繼續創新高。昨日（6日）新增1935宗本土感染，包括122宗本土確診病例及1813宗本土無症狀感染者，比前一日（5日）的1325宗本土感染大增600多宗。



廣州海珠區即日起實施3天靜默管理。（微博）

廣東省6日共新增本土確診病例185宗，新增本土無症狀感染者1882宗。在本土確診病例方面，除了廣州外，深圳3宗，汕頭27宗，佛山2宗，東莞1宗，湛江1宗，茂名24宗，清遠5宗。

在本土無症狀感染者方面，除了廣州外，深圳1宗，珠海1宗，汕頭32宗，佛山8宗，梅州7宗，茂名13宗，清遠2宗，揭陽5宗。

在廣州疫情重災區海珠區，當局早前宣布從5日0時至7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

6日晚上，廣東省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）召開視像會議，省委書記黃坤明強調，要落實科學防控、精準防控要求，採取更快更嚴更細更實的防控措施，全力以赴把疫情控制住。要多輪次、全覆蓋開展核酸篩查，確保應檢盡檢，以最快速度排查風險人群，切斷傳播鏈條。

黃坤明又稱，要堅持全省「一盤棋」統籌調度，加大轉運隔離力度，抓實抓細集中隔離場所疫情防控工作。要用做好日常生活和防疫物資的調運儲備，保障老弱病殘幼孕等群體的就醫需求。