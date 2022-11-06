廣州海珠區新增感染數量創新高　管控區內人士擅自外出致疫情擴散

廣州疫情升溫，昨日（5日）新增1325宗本土感染，是疫情以來首度單日錄得破千宗本土感染；其中，海珠區佔1253宗病例。

今日（6日），廣州市政府召開疫情防控新聞發布會，廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌提到，海珠區新增感染者數量創新高，與Omicron 變種病毒傳播快、隱匿性強的特性有關。同時，當局發現有管控區人員擅自外出與他人接觸，導致疫情擴散。



張周斌指出，海珠區新增感染者數量創新高，很大程度上是因為Omicron 變種病毒傳播速度快、隱匿性強，病毒在樓棟密集、巷道狹窄的環境條件下極易造成氣溶膠傳播。同時，極高的人口密度也為病毒的快速傳播提供合適環境。

疾控中心分析後，發現新增的感染者絕大多數都是在中高風險區核酸篩查和隔離酒店隔離人員核酸檢測中發現，說明通過限制流動、全覆蓋核酸篩查以及通過轉移隔離，降低人口密度等措施，對於及時發現感染者並減少區域外溢風險具有重要的意義。

另外，目前居住在海珠區的居民仍具有較高的感染風險和擴散風險，依然需要繼續配合，做好相關的健康管理並及時開展核酸檢測。

海珠區新增1253個感染者，高度集中在鳳陽街康鷺片區。廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹提到，流行病學調查人員翻查閉路電視紀錄，發現有個別市民違反防控規定，挪動封控水馬，擅自外出或傳遞物資等，導致相鄰的瑞寶街、赤崗街等非中高風險區域出現新增陽性個案；有關部門正深入調查，將依法依規處置。

針對管控區內有個別人士擅自外出，與管控區外的人士有接觸的情況，張周斌提醒，有關行為具有非常高的傳播風險，極易導致疫情外溢擴散，既對接觸者帶來極大感染風險，也為疫情防控大局帶來嚴重的風險隱患。

他強調，疫情形勢依然嚴峻，中高風險區域內的人員及未經消毒的物品仍具有較高的傳播風險。疫情期間，大家仍然要保持風險意識，杜絕此類的風險行為，為盡快穩控疫情貢獻力量。