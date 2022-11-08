農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富　李嘉誠家族財富急升超馬化騰馬雲

胡潤研究院周二（8日）發布《2022胡潤百富榜》，68歲的農夫山泉董事長鍾睒睒以4550億元（人民幣，下同）的財富，連續第二年成為中國首富，他的財富較去年增加650億元即17%，漲跌幅不僅是十大富豪之冠，還創造了逾20年來中國首富財富的最高紀錄。



鍾睒睒是農夫山泉創始人。（網上圖片）

39歲的字節跳動創辦人張一鳴財富較去年下降950億元，以2450億元繼續位列第二；54歲的寧德時代董事長曾毓群財富亦減少900億元，以2300億元位列第三。而去年首次被納入胡潤百富榜的李嘉誠家族，估算財富增長2%至2200億元，排名由第8位升至第4位。

排名前十的富豪還包括，騰訊的馬化騰、網易主席丁磊、美的創辦人何享健家族、牧原股份創辦人秦英林錢瑛夫婦、阿里系的馬雲家族及拼多多創辦人黃崢。當中丁磊和秦英林、錢瑛夫婦是前十名中的新人，去年位列前十的順豐王衛和長城汽車魏建軍、韓雪娟夫婦今年分別位列第14和第21位。而前十名門檻則由去年的1930億元下降至1700億元。

排名前十的富豪。（2022胡潤百富榜）

榜單信息顯示，今年有1305名財富達到50億元以上的富豪，較去年減少11%，其中1121人居住在中國內地，157人居住在港澳台地區，27人居住在國外。此外，上榜富豪的財富亦較去年下跌18%，至24.5萬億元。而至於財富過千億的富豪有34人，較去年減少11人；十億美金級富豪比去年減少239人至946人。

另外，這亦是百富榜24年來第五次總人數下降，也是歷史上人數減少最多的一次。不過，50億級富豪雖然大幅減少，但還是較五年前增長了近50%，是十年前的4倍，二十年前的400多倍。