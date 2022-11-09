青島醫生因封控無法救治患兒　回應：防疫不誤救治　今日進行手術

昨日（8日）山東青島大學附屬醫院院長董蒨在微信發文對患者道歉稱，因其所在的小區被封控無法為患者進行手術。昨晚8時許，董院長再發消息表示，已獲准今日（9日）將為患者進行手術。



11月8日，山東青島大學附屬醫院院長董蒨的一則朋友圈，引發廣泛關注。內容顯示，一位三歲患兒需進行肝母細胞瘤手術，經過五個月的化療，本應於近期迎來最佳手術期，董院長也已計劃好手術方案。但昨日因小區被封控，無法進行手術，董院長在朋友圈中對孩子道歉，「對不起，對不起，不能去救你了！」

董院長在微信朋友圈發消息對患兒道歉，因疫情防控無法為患兒做手術。

該朋友圈在內地社交媒體受到不少網友關注，呼籲讓醫生及時為孩子做手術，「救救孩子！」

據《中國青年報》報道，8日晚山東省省級互聯網新聞信息服務單位核實，當天上午社區未接到該醫生外出手術申請。社區工作人員表示，他們也是在網絡看到信息後才知董院長有手術任務。針對此事，已制定了應急預案，若有醫生需要手術，可向社區申請。

經專家研判，最近3至5天均為患兒手術最佳窗口期。在醫院、主治醫生和患兒家屬商討後，董院長今日將親自為患兒進行手術。

8日晚21時許，董蒨在微信中表示已獲准為患兒進行手術，「感謝市衛健委和醫院的周密安排，全力做到疫情防控和救治患兒兩不誤。祝愿明天手術圓滿成功！」

青島大學附屬醫院向《青島網絡電視台》表示，醫院對於危機病人都有預案，也會充分考慮防疫措施對救治患者的影響，保證每個病人都能及時得到救治。目前還未出現因疫情防控無法為救治患者的情況發生。