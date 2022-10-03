青島地標「石老人」不敵風雨被毀　專家：受風化和海水侵蝕所致

山東青島市知名景點「石老人」，今日（3日）凌晨不敵風雨被毀。青島市海洋發展局相關工作人員確認，「石老人」於凌晨4時坍塌。

經現場勘查，專家認為是由於常年風化和海水侵蝕，加上近日天氣影響，導致「石老人」海蝕柱上半部分自然坍塌。



「石老人」坍塌後，嶗山區文旅局、嶗山區自然資源局、青島地質工程勘察院、景區所在地街道及社區工作人員到場調查。嶗山區自然資源局副局長李光解釋，石老人常年受風化和海水侵蝕，加上昨晚的天氣十分惡劣，海上風大浪急，對海蝕柱結構造成衝擊。

李光表示，相關地質專家正對海蝕柱受損原因作進一步的專業分析。對於未來會否修復「石老人」景觀，他則稱目前未能確定是否會作人為干預，會在綜合調查結果出來後，根據專家的論證意見，再確定下一步的處理方案。

「石老人」是遊客到青島拍照打卡的網紅地，相關部門統計，近年來石老人海水浴場與石老人景點每年接待的遊客超過500萬人。它位於青島市石老人國家旅遊度假區，在石老人村西側海域的黃金地帶，距岸百米處有一座17米高的石柱，形如老人坐在碧波之中。

據介紹，「石老人」及周邊地質形成於9.5億至11.3億年前，喜馬拉雅運動以來經歷了幾十萬年的地質歷史演變，石老人海岸地貌形成與現在大致相當的模樣，是中國基岩海岸典型的海蝕柱景觀。

石老人的「頭部」和「手臂」損毀嚴重。（微博＠半島都市報）

青島海洋地質工程勘察院總工程師馬利柱指出，礁石的形成與消亡都是天然。結合青島累年潮汐統計，按年平均波高0.7米計算，正常天氣情況下，「石老人」海蝕柱受潮汐漲落影響的部位高度在-0.7米至2.08米之間。

然而，昨夜今晨風高浪急，根據風暴潮期間最大浪高5.1米計算，巨浪對「石老人」的衝擊高度最高可達6.35米。其損毀與消失充滿不可抗力，與常年侵蝕以及海洋環境與特殊天氣有極大關係。

據悉，相關部門此前已部分修繕和加固處理「石老人」，並在旁邊立起兩塊警示牌，提醒遊客禁止攀爬文明遊覽。

石老人不敵風雨被毀。（微博＠半島都市報）

網民睇法：

有點難過



啊，以後看不到了



今早看到的時候都覺得自己沒睡醒看錯了



昨晚那麼大雷合著是去劈石老人了



昨天晚上的雷多嚇人啊



在青島讀書的時候都沒有去過，還想著等疫情結束了回一趟青島把沒去過的地方都去一遍呢



身為青島人去了很多次 之前一直覺得沒什麼 所以也沒有拍照留念過 現在說沒就沒了 嗚嗚嗚嗚



石老人有個特別美麗的傳說，一個老人在等自己歸家的女兒，可能女兒已經等到了，他不想再石化了

