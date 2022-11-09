內地兒童繪本驚現裸男按摩圖　家長質疑不合適引網民兩極評論

繼「毒教科書」之後，內地兒童繪本近日再被爆「少兒不宜」，一名「裸男」趴在床上享受美女按摩的插圖引發廣泛關注。



一本名為《船舶100立體書》的兒童繪本中，出現裸男按摩的插圖引起關注。（網上圖片）

據內媒報道，有家長近日反映給5歲女兒買了一本名為《船舶100立體書》的兒童互動百科立體翻書，翻開書中的「窗戶」後，就餐、飲酒、剪髮等插圖場景會一一呈現，但其中一扇「窗戶」後卻是一名全身裸體的男子閉眼趴在床上，一旁一名金髮女子在給他做按摩，只有男子的臀部以毛毯掩蓋。

正是這一場景引起了家長的不滿，該家長認為，「這有點兒太不合適了，雖然說按摩本身沒什麼，可這個畫面設計，男人還是裸體，實在是不適合給這麼小的孩子看。」家長又稱，慶幸是自己提前看到了不雅畫面，不然萬一女兒問起這個叔叔為什麼不穿衣服之類的，自己都不知道應如何回答。

不過針對家長的顧慮，網民的意見亦呈兩極分化，有人認為家長過於「玻璃心」，亦有人表示，「世界上的按摩有穿衣服，也有光著身子的，都是正經的，不應該帶偏見。」、「如果孩子這個畫面都看不了，那建議家長不要帶孩子去游泳館，或者水上樂園了，那場面可能會更讓孩子接受不了了。」不過，有網民就有同樣的顧慮，「這個肯定是不合適的，不僅僅是兒童繪本不合適，在其它讀物裡面也不合適。」

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除此之外，還有網民爆料另有幾本兒童繪本中出現「去死」、「滾遠點」等不文明用語，及驚悚暗黑畫風的插圖。

早在今年5月，人民教育出版社出版的小學數學教科書就因插圖中人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注。及至今年8月，教育部調查事件後認為，相關教材插圖存在「不美觀向上」等問題，當局對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責。