內地日語教材現「731」數字被指聯想到侵華日軍　人教社：改成738

內地教材近年屢傳爭議，今年8月，有網民爆料指有初中日語教材的插圖出現數字「731」，讓人聯想到二戰期間曾在華從事人體試驗等的731部隊。不過也有網民直指指控荒誕，甚至諷刺地建議乾脆把7月31日從日曆抹除。



《澎湃新聞》報道，人教社日語編輯室回覆稱，球衣編號本為各自獨立數字，插圖的場景、聽力內容及考查項目等與日軍部隊並無關聯。「為尊重讀者的閱讀感受，在此前的修訂中我們已將左二的球衣編號由「3」改為「8」，修改後的教材也已於今年7月出版發行並投入使用。



《澎湃新聞》報道稱，該圖片是來自人教社出版的義務教育教科書日語九年級全一冊第 96 頁。在這頁的第二道聽力選擇題的選項「b」中，有四名穿著籃球衣的男生，其中左一至左三三名男生的球衣編號分別為 7、3、1，左四男生側身站立，未顯示出球衣編號。

而教材版權頁顯示，教材的主要編寫人員有8位，其中岩本雅子、清水昭子、渡邊良康3人被網民質疑為日本人。8月以來，內地網路平台上都曾有網友對上述日語教材插圖展開討論，有網友認為只是巧合；但也有不少網友質疑該圖暗指侵華日軍731部隊，是文化入侵、甚至美化侵華日軍。

人教社日語編輯室則回覆稱，為尊重讀者的閱讀感受，在今年7月修訂的版本中已將左二的球衣編號由「3」改成「8」，以避免不必要的誤讀。修改後的教材也已於今年 7 月出版發行並投入使用。"

人教社日語編輯室表示，「我們會繼續真誠地接受社會各界對我們的監督和幫助，及時採納合理意見、建議，不斷改進、完善教材。」

對於編寫日文教材者中有日本人，內媒訪問吳姓日文老師，他表示，日本人參與編寫教材這一點是比較正常的，一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校。一名出版業界人士則介紹，涉及外語出版的內容，在編寫和審校環節都會請外國專家參與，目的是為了保證質量。

據史料記載，731部隊是舊日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部的通稱號，由於是石井四郎所領導，故也得名「石井部隊」。

其對外宣傳主要以研究防治疾病與飲水淨化為主，然而實際上卻使用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生物武器與化學武器的效果實驗。研究者認為，至少一萬名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。

網民點睇：

以後7月是不是不應該有31號？

有的人渾身都是敏感詞，如果送她一張免費日本7日遊，立馬不一樣了。

還用解釋！解釋就是掩飾，掩飾就是講故事！講個731的故事！

作為教材編寫者，這點常識都沒有，噁心到家了！

如果人教社都這樣，那中國教育部要好好反思一下了。

