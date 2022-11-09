中藥抗疫研究登國際期刊　熱炎寧合劑可促Omicron感染者核酸轉陰

近日，上海中醫藥大學教授方邦江研究團隊在國際知名醫學期刊《植物醫學》發表論文，一項試驗證實在標準治療的基礎上，中成藥「熱炎寧」（RYN）合劑可促進Omicron無症狀和輕症感染患者的核酸轉陰。



熱炎寧合劑由蒲公英、虎杖、北敗醬、半枝蓮四味中藥組成，具有抗炎、抗病毒作用，廣泛應用於呼吸道感染和肺炎的臨床治療。

熱炎寧的網絡藥理學研究表明，它通過調節腫瘤壞死因子、干擾素-γ、腫瘤蛋白P53、C反應蛋白、過氧化物酶體增殖物激活受體-γ等靶點，抑制炎症反應、調節免疫功能、減輕肺損傷，從而達到治療目的。

熱炎寧合劑。（尋醫問藥網）

據介紹，研究團隊今年4至5月期間在上海新國際博覽中心方艙醫院，招募了2830名Omicron無症狀和輕症感染者，隨機分為熱炎寧干預組或對照組，干預療程為7天，以核酸轉陰時間以及第3天和第7天的核酸轉陰率為主要療效指標，以住院天數、無症狀感染者的新發症狀、疾病進展比例、通過循環閾值（Ct）反映的病毒載量等為次要療效指標。

研究結果表明，相對對照組，熱炎寧干預組患者的核酸轉陰時間與住院時間均顯着縮短，無症狀向輕症的轉化率明顯降低，無症狀感染者的新發症狀中，發燒、咳嗽、咳痰的比例顯着降低。

同時，患者的病毒載量明顯降低，病毒清除速度明顯更快，且研究期間未見疾病進展及嚴重不良反應，證明熱炎寧合劑治療Omicron無症狀和輕症感染患者的安全性和有效性。

論文《熱炎寧合劑聯合標準治療對新冠肺炎無症狀或輕度感染患者的療效：一項前瞻性、開放標籤、隨機對照試驗》已在《植物醫學》上發表。