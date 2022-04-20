連花清瘟研發過程僅15天？　以嶺藥業否認：匯聚兩千年中醫名方

作為可用於治療新冠肺炎的中成藥，以嶺藥業的「連花清瘟膠囊」在疫下甚為暢銷。惟近日，萬達集團董事長之子王思聰建議證監會嚴查以嶺藥業的言論，引發風波。以嶺藥業今日（20日）在互動平台回應了有關連花清瘟的爭議。



以嶺藥業指，連花清瘟新藥研發過程符合國家藥品監督部門新藥研發程序。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，以嶺藥業在深交所「互動易」平台中回應了多個關於連花清瘟的爭議。其中，被問及是否「連花清瘟研發過程只有15天」時，以嶺藥業予以否認，並稱連花清瘟新藥研發過程是國家在特殊疫情時期快速審批和研發人員共同努力的結果，符合國家藥品監督部門新藥研發程序。

以嶺藥業續指，連花清瘟匯聚兩千年中醫防控疫病的三朝名方而成為連花清瘟組方，並加入藿香芳香化濕護脾胃、紅景天提高免疫扶正氣。創新研究是要通過「理論創新—臨床實踐—臨床前研究—臨床研究—新藥審批」完整的過程才能完成。

至於為何沒有連花清瘟隨機雙盲方面的實驗報告，以嶺藥業指，隨機雙盲多中心、隨機分組多中心、真實世界研究等都是國際醫學界認可的藥物臨床評價方法，針對不同病種、不同情況、不同階段，可以採取其中任何一種研究方法，結果都是具有科學價值的。

以嶺藥業說，連花清瘟從研發上市至今近20年，是國內開展臨床評價研究最多的創新中藥之一。2022年，連花清瘟治療輕、中度新冠肺炎患者有效性和安全性的隨機、雙盲、國際多中心臨床研究正在進行中，國內相關後續研究也正在開展中。