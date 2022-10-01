2億「九龍中藥丸」假藥案偵破! 混入麵粉抗生素　10元成本百元賣

涉及全國31個省份，涉案金額達2.1億元（人民幣，下同）的「九龍中藥丸」假藥案宣告偵破，公安機關日前宣布已抓獲犯罪嫌疑人38名，移送起訴26人。



據了解該款中藥號稱能治療治頭痛頭暈、風濕性關節炎、骨質增生等十餘種疾病，卻被發現實際上是以以24公斤中西藥、40公斤中藥建曲、12公斤麵粉加水製成。



內媒報道，這款打著「傳統秘方」招牌的「九龍中藥丸」，號稱「由一百多種名貴中藥材提煉而成」實際上以24公斤中西藥、40公斤建曲、12公斤麵粉和抗生素加水兌成，經過粉碎、攪拌、切割成小指頭大小的丸子，用蜂窩煤烘乾即成。消費者服用藥丸，不僅不能治病，甚至可能會對身體健康造成損害。

公安部通報顯示，今年1月至5月，全國公安機關共偵破制售假藥劣藥等涉藥品犯罪案件1000余起。位列榜首的就是「九龍中藥丸」假藥案，據了解該藥成本僅10元，市面上售價100多元一袋，如此假冒偽劣藥品，從2017年售賣至今，欺騙廣大消費者。

神秘寄件人寄出10萬件中藥 身價過億老闆意外曝光

今年2月中旬，警方通過線索摸排，發現有人在宜賓城區南岸某郵政代辦點長期郵寄「可疑中藥」。警方偵查發現，連續幾個月，「九龍中藥丸」的郵件被傳送到全國各地，總量近10萬件，郵寄費高達45萬餘元，極不正常。

專案組查明快遞點實際寄件人是雲南省昭通市鎮雄縣農民趙某。隨後，警方偵查出趙某租住在宜賓敘州區趙場街道某小區，寄件前都獨自駕車前往宜賓市翠屏區菜壩鎮石馬村。

警方後偵查發現，趙某其實只是一個「馬仔」，背後真正的老闆是宜賓市敘州區觀音鎮分水村農民陳某。但陳某並未住在村裡，而是住在宜賓南岸有名的高檔小區麗雅大院。

據了解，農民陳某30多歲，曾在南岸某銀行一次性取走現金540萬元，令當地工作人員印象深刻。案發前不久，陳某在社交平台炫富，曾拍攝一段裝有大量現金的短片，在陳某的宜賓觀音鎮老家，當地村民盛傳其個人資產超過一億。

今年2月底，警方準備抓捕陳某和趙某時，兩人突然失蹤，手機都沒了訊號，最終警方在高速公路收費站成功逮捕他們，並找到陳某製造假藥的鄉村黑作坊。

據了解，假藥生產廠房在宜賓敘州區新聯村，在該地抓獲鄧某君、鄧某華等人，並查扣大量抗生素、保泰松、冰片等藥品及攪拌機、切片機、烘箱等裝置。

該生產廠房不過是當地最普通的一棟農村民房，不具備任何藥品生產加工條件。存放材料的房間甚至沒通電，密密麻麻堆滿了各種西藥、抗生素。所謂的機器裝置不過是養殖場常用的粉碎機、攪拌桶、切割機等，烘乾裝置竟是鐵網篩和蜂窩煤爐。

內媒：網購媒體應擔責

在網購平台買到假藥的情況越來越普遍。《羊城晚報》報道，內地線上平臺應加大對「中國祕方」中成藥的管理。「九龍中藥丸」假藥案被查處後，仍有大量「九龍中藥丸」銷售資訊，其中不乏知名電商平台。

報道指，根據國家藥監局頒佈的《藥品網路銷售監督管理辦法》規定，網路平臺如果存在對平臺在售藥品管理不到位乃至假冒偽劣藥品長期售賣等問題，應承擔相應的法律責任。但從現有規定來看，對於平臺處罰主要局限于行政罰款，數額有限，如此會造成違法成本偏低。

警方破獲假藥案，但藥物在網絡仍在販售。（紅星新聞）

《羊城晚報》批評，有關部門應進一步加大問責力度，對網路藥品銷售平臺售賣假冒偽劣藥品的現象，要大幅度提升經濟處罰標準，可按照其營業額的百分比繳納，將屢屢犯事的平臺納入行業「黑名單」、情節嚴重者予以取締經營資格，才能對網路藥品銷售平臺形成有效約束。

報道指出，對於某些放棄應有管理職責、間接縱容造假分子的網路商家及平台，同樣要高舉法律之劍，對其予以嚴厲問責，從而形成更加完善的網上售藥監管體系，為廣大消費者提供更全面的制度保障。