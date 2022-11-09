坦桑尼亞客機墜湖　中國籍乘客倖存親述如何自救及救人

11月6日，非洲國家坦桑尼亞（Tanzania）一架客機墜入湖中，造成19人死亡、24人生還。

在事故中，一名中國籍乘客倖存，送院治療後無礙。據悉，該名乘客為中交二公局國際公司坦桑尼亞BK二標工程部部長張林。他近日接受《環球時報》訪問，親述墜機後如何自救及救人。



11月6日凌晨4時，張林乘坐PW494航班從坦桑尼亞分公司返回BK項目部，航班上午6時起飛，預計8時半抵達，航線為從達累斯薩拉姆市飛往卡蓋拉省布科巴市。

他表示，平時會乘坐上午9時起飛的坦桑尼亞航空公司的航班，由於當天沒有機票，又不想改變行程，他才選擇乘坐其他航空公司的航班，未料遭遇險情。

坦桑尼亞總理馬賈利瓦前往醫院看望張林。（環球時報）

據介紹，事發當日天氣惡劣，飛機抵達布科巴機場時遭遇雷雨天氣，機場能見度較低，一直未得到降落許可，在天空盤旋20多分鐘後才開始下降，但在迫降過程中不慎墜入距機場直線距離約100米內的維多利亞湖內。

由於飛機俯衝墜入湖內，前半截艙體首先大量入水，不少當地乘客因為慌張開始祈禱，坐在機艙倒數第二排的張林則盡力保持冷靜。他表示，自己穿好救生衣後，立即與其他乘客協助空姐打開急救艙門，大批乘客爭先恐後衝艙門。

張林游出機艙後，先爬上浮在水面的機翼，並指示已脫險的乘客離開艙門口，避免擋住逃生通道。期間，艙門口有乘客托舉一名年僅一歲多的嬰兒往外掙扎，他見狀立即爬上機身，在機尾處將嬰兒抱入懷中，再小心翼翼返回機翼。

張林與其他乘客被附近漁民救起。安全上岸後，他將嬰兒交給救護人員，隨即被送到當地醫院診斷治療。11月7日上午，獲救嬰兒的母親專程前往醫院探望張林，並向他表示感謝。

經留院觀察和醫學檢測，張林除了腿部有輕微擦傷外，目前身體狀況和精神狀態良好，已於7日下午出院。他又透露，自己於2019年10月前往坦桑尼亞，本次遇險未有通知國內的家人，「沒必要讓家人徒增擔心，過幾天等事情平息之後再找機會說」。