目擊飛機墜湖　坦桑尼亞漁民奮身救多人致自己昏迷送院　獲封英雄

撰文：成依華
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非洲國家坦桑尼亞（Tanzania）11月6日發生航機意外，一架客機墜入湖中，造成19人死亡、24人生還。漁民傑克遜（Majaliwa Jackson）事後獲封救援英雄，他目睹飛機墜湖後，隨即趕往協助乘客逃生，期間更一度因繩索斷掉打到頭部而昏迷送院。

當地政府向傑克遜頒授100萬坦桑尼亞先令（約3,300港元）獎金，並向他提供一個在消防救援部門的工作職位。傑克遜接受表揚時一度激動得雙手掩臉。

傑克遜接受傳媒訪問時稱，他目擊飛機墜湖，登時嚇了一跳，與另外三名漁民一起跑往現場，然後用划槳打破客機後門，好讓乘客能夠逃生。

之後傑克遜再游水到飛機前方，與機頭的機師隔着窗戶做手勢溝通，然後再向趕到的機場保安人員借斧頭，準備再打破側面的窗戶。此時有人阻止了他，指駕駛艙未入水，傑克遜本來也準備停止救援，但隨後看到機師向他做手勢發出求救訊息，於是便改為用繩索綁住機門，另一邊綁着船，希望藉助船的動力打開門，誰知繩索斷掉，打向傑克遜的頭部，令他昏迷送院，幸無大礙。

傑克遜奮身救人的表現獲讚，坦桑尼亞總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）親自為他提供一份在消防救援部門的職位，希望他接受訓練，繼續從事救援工作。

涉事客機為坦桑尼亞國內最大私營航空公司Precision Air的航機，當時正嘗試在坦桑尼亞布科巴（Bukoba）的機場降落，但最後墜入湖中。機上載有43人，最後有24人生還。

當地電視台稱，事故源於雷暴和大雨。

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