目擊飛機墜湖　坦桑尼亞漁民奮身救多人致自己昏迷送院　獲封英雄

非洲國家坦桑尼亞（Tanzania）11月6日發生航機意外，一架客機墜入湖中，造成19人死亡、24人生還。漁民傑克遜（Majaliwa Jackson）事後獲封救援英雄，他目睹飛機墜湖後，隨即趕往協助乘客逃生，期間更一度因繩索斷掉打到頭部而昏迷送院。



當地政府向傑克遜頒授100萬坦桑尼亞先令（約3,300港元）獎金，並向他提供一個在消防救援部門的工作職位。傑克遜接受表揚時一度激動得雙手掩臉。

Tanzania gov’t has offered a job in the fire & rescue brigade to a fisherman Jackson Majaliwa who was one of the first responders at the site of plane crash which killed 19 people.He was also awarded Tsh 1M for his efforts that led to the rescue of 24 people.#CapitalNewsDesk pic.twitter.com/kD9KqBjA5r — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) November 8, 2022

傑克遜接受傳媒訪問時稱，他目擊飛機墜湖，登時嚇了一跳，與另外三名漁民一起跑往現場，然後用划槳打破客機後門，好讓乘客能夠逃生。

之後傑克遜再游水到飛機前方，與機頭的機師隔着窗戶做手勢溝通，然後再向趕到的機場保安人員借斧頭，準備再打破側面的窗戶。此時有人阻止了他，指駕駛艙未入水，傑克遜本來也準備停止救援，但隨後看到機師向他做手勢發出求救訊息，於是便改為用繩索綁住機門，另一邊綁着船，希望藉助船的動力打開門，誰知繩索斷掉，打向傑克遜的頭部，令他昏迷送院，幸無大礙。

傑克遜奮身救人的表現獲讚，坦桑尼亞總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）親自為他提供一份在消防救援部門的職位，希望他接受訓練，繼續從事救援工作。

涉事客機為坦桑尼亞國內最大私營航空公司Precision Air的航機，當時正嘗試在坦桑尼亞布科巴（Bukoba）的機場降落，但最後墜入湖中。機上載有43人，最後有24人生還。

當地電視台稱，事故源於雷暴和大雨。