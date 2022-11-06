地溝油化廢為寶成航空燃料？　每年可減五成碳排放

提到地溝油，不少人都會聯想起餐飲、人體健康，但大家又有否想過可以化廢為寶？

近日，一架A350飛機被中國國際航空公司（中國國航）接收，該機首飛使用了5%的可持續燃料，其原料正是地溝油。



施展化廢為寶的「魔法」、將地溝油變成航空燃料的正是中國石化石油化工科學研究院。該院研發出中國首套生物航煤工業裝置，以使用過的烹飪用油、食用油作為原料生產生物航煤。

生物航煤是以可再生資源為原料生產的航空煤油，原料主要包括餐飲廢油、動植物油脂、農林廢棄物等。與傳統石油基航空煤油相比，生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可減排50%以上。

該裝置每年可從10萬噸的地溝油，提煉出4至5萬噸清澈的生物航空煤油，換算下來每年可減排二氧化碳約8萬噸，相當於近5萬輛私家車停駛一年。

中國石化石油化工科學研究院研發的生物航煤工業裝置，可將地溝油提煉成生物航煤。（微信公眾號@中國石化）

據介紹，將地溝油化廢為寶，最大的難點在於地溝油含有大量脂肪酸類化合物，其含氧量高達11%，而傳統的石油含氧量低於0.1%，相差超過100倍，氧分子直接影響煉化裝置催化劑的活性和穩定性。此外，地溝油含有硫、氯、金屬元素等各類雜質，都要在提煉時一一去除。

為此，中國石化自主開發專用的催化劑和工藝，並經過工業規模裝置示範驗證。今年5月，鎮海煉化分公司油脂加氫（HEFA）路線生物航煤產品通過可持續生物材料圓桌會議（RSB）認證，是中國生物航煤產品獲得的首張全球可持續性認證證書，表明鎮海煉化生物航煤裝置、原料、生產工藝及產品均符合RSB生物燃料可持續發展的基本原則與標準。

今年5月，鎮海煉化分公司油脂加氫（HEFA）路線生物航煤產品通過可持續生物材料圓桌會議（RSB）認證。（微信公眾號@中國石化）

據推算，一座千萬人口城市每月的餐餘廢油實際回收量大約1萬噸，每年回收逾10萬噸的地溝油，考慮到地溝油的收率折算，該套裝置若滿負荷運行，一年基本能消化從一座千萬人口城市回收的地溝油。

值得一提的是，早於2015年3月，海南航空一架從上海飛往北京的航班，就使用了用餐飲廢油煉化而成的生物航煤，成為首家使用生物航空煤油載客飛行的航空公司。