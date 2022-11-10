疫情｜內地昨增8824宗本土個案 近九成屬無症狀
撰文：陳進安
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昨日（9日）內地新增8824宗本土新冠肺炎個案，分別為1133宗確診個案和7691宗無症狀感染者。
據國家衛健委數據，截至昨日（6日）24時，內地報告本土確診病例1133宗，其中包括廣東500宗，河南178宗，重慶123宗，內蒙古107宗，四川48宗，山西35宗，北京34宗，新疆32宗，雲南14宗，湖南13宗，陝西12宗，黑龍江9宗，甘肅7宗，山東6宗，遼寧4宗，浙江3宗，天津2宗，福建2宗，江蘇1宗，貴州1宗，西藏1宗，青海1宗。無新增死亡病例。
同日報告本土無症狀感染病例7691宗，其中廣東2507宗，河南1065宗，內蒙古1019宗，新疆657宗，重慶633宗，黑龍江325宗，青海276宗，甘肅237宗，山西152宗，湖北113宗，湖南94宗，河北91宗，雲南91宗，四川74宗，北京61宗，山東53宗，安徽43宗，福建43宗，天津37宗，陝西37宗，遼寧16宗，江西12宗，西藏11宗，江蘇9宗，寧夏9宗，貴州7宗，吉林6宗，廣西6宗，上海4宗，浙江3宗。
截至昨日24時，內地有確診病例9155宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例267544宗。