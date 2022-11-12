天舟五號貨運飛船發射　將為神十五乘組3人在軌駐留提供物資保障

搭載著天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭，周六（12日）上午10時03分在海南文昌航天發射場點火發射。



據央視報道，天舟五號貨運飛船發射任務是中國太空站「T」字結構在軌組裝完成後的首次發射，也是長七火箭與天舟系列貨運飛船第五度攜手奔赴太空。

該貨運飛船為全密封貨運飛船，也為世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面。上行物資約6.7噸，飛船裝載了航天員系統、空間站系統、空間應用領域的貨物以及實驗載荷逾5.2噸，攜帶補加推進劑1.4噸，將為神舟十五號乘組3人6個月在軌駐留、空間站組裝建造和空間應用領域提供物資保障。

據航天科技集團五院貨運飛船系統總體副主任設計師張振華介紹，「我們是裝載了八個貯箱，天舟三號、天舟四號只裝載了四個貯箱。這次我們搭載了三項實驗、五台載荷設備去開展空間實驗。我們增加了兩個細胞實驗單元的安裝，天舟四號只安裝兩個低溫鎖櫃內的冷藏貨包。這次就是除了這兩個冷藏貨包，還要裝兩個細胞實驗單元」。另外，天舟五號還搭載了中國首台空間應用燃料電池升空，將驗證燃料電池在微重力等空間環境下的運行特性規律。

根據建造方案，太空站與來訪飛行器的交會對接主要有天和核心艙後向、前向及徑向3個對接口，按計劃，天舟五號貨運飛船將對接於天和核心艙的後向對接口。而天舟四號完成撤離後成為獨立飛行器，等到天舟五號與太空站組合體完成交會對接後，再受控離軌、再入大氣層。