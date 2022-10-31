中國太空站將完成T字基本構型　夢天實驗艙發射升空有三大看點？

今日（31日）下午3時37分，搭載中國太空站夢天實驗艙的長征五號B遙四運載火箭，在海南文昌航天發射場發射升空，隨後夢天實驗艙與火箭成功分離並準確進入預定軌道。

夢天實驗艙發射升空後，除了中國太空站的三個艙段將形成「T」字的基本構型外，本次發射任務還有什麼看點？



刷新太空站重量新紀錄

去年4月29日，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站首個艙段「天和核心艙」送入太空；今年7月24日，第二個艙段「問天實驗艙」成功發射。9月30日，中國太空站組合體由兩個艙段的一字構型，轉為「L」字構型。夢天實驗艙加入後，太空站將變成「T」字的基本構型。

問天實驗艙是中國太空站首個科學實驗艙，由工作艙、氣閘艙和資源艙組成，起飛重量約23噸，具備短期獨立飛行能力，主要用於支持航天員駐留和出艙活動、開展空間科學與應用實驗，作為天和核心艙的系統級備份，具有對太空站組合體的管理與控制能力。

10月31日下午3時37分，搭載夢天實驗艙的長征五號B遙四運載火箭，在文昌航天發射場準時點火發射，約8分鐘後，夢天實驗艙與火箭成功分離並準確進入預定軌道。（新華社）

目前，在軌運行的中國太空站組合體包括天和核心艙、問天實驗艙、神舟十四號載人飛船、天舟四號貨運飛船。23噸級的夢天實驗艙就位後，太空站組合體的重量將刷新紀錄。

據了解，天和核心艙發射質量22.5噸，兩個23噸級的實驗艙再加上約13.5噸的天舟四號貨運飛船，以及8噸多的神舟十四號載人飛船，中國太空站的總質量將達約91噸。

今年底，中國將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，實現6名航天員同時在太空站工作，屆時太空站的重量將達到100噸級。

專屬「座駕」：長征五號B運載火箭

與以往搭載天和核心艙、問天實驗艙發射升空一樣，本次將夢天實驗艙發射升空，同樣選用了長征五號B運載火箭。

長征五號B運載火箭，是為了滿足太空站艙段發射任務而研製的大型液體運載火箭，也是中國現役火箭中最大，近地軌道運載能力達到25噸，只有它能夠托舉起重達20噸以上的太空站艙段進入太空。

中國運載火箭技術研究院的專家介紹，長征五號B運載火箭的研製過程中，開展了多項技術攻關和創新，包括該火箭擁有目前中國最長最大的整流罩，整流罩長度達到20.5米、直徑5.2米，容積超過345立方米。

10月25日，夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體轉運至發射塔架。（新華社）

為了改善氣動特性，火箭整流罩採用流線型的馮·卡門曲線外形，可以更好地減小空氣阻力，減輕載荷影響；同時，整流罩分離採用了旋轉式分離方案，確保超大整流罩安全可靠地分離。

為了滿足快速交會對接，長征五號B火箭採用了「零窗口」發射技術，研製人員通過可靠性分析和試驗實現了關鍵系統可靠性提升，通過射前流程優化提高各系統對「零窗口」發射的適應性，開創中國低溫運載火箭「零窗口」發射的先河。

值得注意的是，此次發射的長征五號B遙四運載火箭，是根據夢天實驗艙的形狀、重量進行定制化設計，例如專門在火箭整流罩上設計操作口的開口，設計整流罩相應的透波口；在軌道方面也對滿足夢天實驗艙入軌的需求進行軌道的設計，以及入軌精度的詳細評估。

天舟三號貨運飛船撤離至19米停泊點的模擬圖像。（新華社）

夢天、問天實驗艙有何區別？

問天實驗艙由工作艙、氣閘艙及資源艙三部分組成，與天和核心艙互為備份，關鍵平台功能一致，可以完全覆蓋太空站組合體工作要求，至於夢天實驗艙更側重於實驗。

中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強曾介紹，夢天實驗艙配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台。當需要在艙外安裝科學試驗設備時，就可以通過貨運飛船運送到太空站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或者航天員把它安裝到艙外的平台上。

中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強。（中國載人航天工程官網）

問天實驗艙主要面向空間生命科學研究，配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃，能夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研究，以及密閉生態系統的實驗研究。

夢天實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航天技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支持開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。