國新辦發布北斗白皮書　擬明年發射3至5顆衛星　2035年建成新體系

國務院新聞辦公室周五（4日）發布《新時代的中國北斗》白皮書，介紹北斗衛星導航系統發展成就和未來願景，並指目前北斗系統合共有45顆衛星在軌提供服務，明年計劃再發射3至5顆衛星。



白皮書指，北斗系統是中國著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設、獨立運行的衛星導航系統。經過多年發展，北斗系統已成為面向全球使用者提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其介紹，北斗三號在軌衛星，加上原來超期服役的北斗二號，一共有45顆衛星在軌提供服務，「系統的性能很好。但還要繼續確保系統的穩定運行和性能提升，所以絲毫不敢懈怠。」在把天上的衛星和地面的系統管好、用好的同時，積極推動備份衛星系統建設，確保系統更加可靠。在計劃裡已經安排了備份衛星的投產或者研製，明年計劃要發射3-5顆衛星，進一步強化星座，確保系統的穩定運行。

冉承其又指，2022年上半年，中國境內申請入網的智能手機中，128款支持北斗定位，出貨量超1.3億部，佔上半年總出貨量的98%以上。手機地圖導航中，北斗定位服務日均使用量已突破1000億次。特別是，北斗高精度定位服務已進入大眾手機，在深圳、重慶、天津等8個城市開通車道級導航應用。全球首款支持北斗三號區域短報文通信服務的手機已正式發布，用戶不換卡不換號不增加外設，就能通過北斗衛星發送短信。

冉承其表示，後續還要進一步深化發展下一代北斗系統，下一代是更加泛在、更加智能、更加融合的系統，三個「更加」用一句俗話來說就是，北斗系統依然是核心，但是會把所有跟時空信息有關的新興技術全部納入到這個體系裡，一體統籌，同步發展，預計在2035年全面建成。